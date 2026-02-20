我是廣告 請繼續往下閱讀

▲孫藝真早年以《夏日香氣》、《我腦海中的橡皮擦》累積高人氣，長期被定型純愛代表女星。（圖／《外出》Naver劇照）

孫藝真早年出道形象清純 挑戰婚外情禁片《外出》轉型

▲▼《外出》劇情超狗血，劇中裴勇俊、孫藝真的配偶們「互相外遇」，讓2人為了報復，也發生肉體關係。（圖／《外出》Naver劇照）

《外出》常被跟《花樣年華》比較 海外票房開紅盤

一路被翻出早期「禁忌作」討論，孫藝真其實也早在出道不久就拍過尺度不小的19禁電影。2005年，她搭檔當年以「韓流始祖」聞名的裴勇俊，接下禁忌愛情片《外出》，以婚外情為題材、呈現情慾與背叛，不僅在當時話題十足，也成為她從清純玉女形象正式轉向成熟戲路的重要關鍵。在《向左愛向右愛》、《夏日香氣》、《我腦海中的橡皮擦》累積高人氣後，孫藝真長期被定型為溫柔、純愛代表，戲路相對安全，也因此開始意識到形象的侷限。2005年，她選擇出演許秦豪執導的電影《外出》，與裴勇俊搭檔，飾演在婚姻中遭背叛的女子韓瑞英，角色設定本身就踩在當時主流觀眾難以接受的婚外情邊界。《外出》故事從一場車禍展開，出事的是瑞英（孫藝真 飾）的丈夫與金仁書（裴勇俊 飾）的妻子，兩人因外遇關係相約出遊卻發生事故，重傷送醫後，兩段不倫婚外情同時曝光。瑞英在醫院認領物品時，先是從相機與手機裡發現丈夫出軌證據，才知道車上同乘的正是金仁書的妻子。兩名被背叛的配偶因此在醫院相遇，從一起照顧昏迷伴侶開始產生連結。隨著相處時間拉長，瑞英和仁書從同病相憐、情感依附，到夾雜著報復配偶的心理而越走越近，最終發展成親密關係，情感與慾望交錯，關係逐步越線。角色大量依靠細微表情與情緒收放推進，孫藝真以眼神、停頓與壓抑狀態撐起人物內心變化，讓這段禁忌情感更顯複雜。《外出》於2005年9月7日在韓國上映，被歸類限制級作品，由於以婚外情為題材，常被拿來與王家衛導演的《花樣年華》作比較。雖然韓國本土最終僅累積約80萬觀影人次，票房成績不算亮眼，但同步於亞洲7國上映後，整體表現高於平均水準，尤其在日本搭上裴勇俊熱潮，觀影人次突破300萬，反而在海外開出紅盤。孫藝真完成戲路轉型後，人生與事業也進到新階段，2019年接下《愛的迫降》與玄彬搭檔，南北韓戀情的設定，不只在韓國引爆話題，也一路紅到海外市場，戲播期間兩人互動備受關注，戲外關係也隨著合作逐漸發展，最終假戲真做成為情侶，並於2022年結婚、同年迎來兒子，正式走進家庭生活。從早年以純愛電影累積國民好感度，到現在能同時扛收視與票房的女星，孫藝真早已不只是偶像型演員，曾憑《我的花心老婆》、《徵人啟弒》兩度拿下青龍獎影后，更是韓國80年後女演員中，唯一完成大鐘賞、青龍電影獎、百想藝術大賞三大電影獎大滿貫的影后，作品密度與獎項成績攤開來看，在同世代女演員，是很難以取代的指標存在。