金州勇士一直被視為爭奪「字母哥」阿德托昆博（GiannisAntetokounmpo）的熱門下家，但這項宏偉的計畫目前正遭受重挫。根據《The Stein Line》資深內幕記者Jake Fischer最新爆料，字母哥本人對於前往舊金山表現出猶豫，主因是他不願加入一支「高齡球隊」，更擔心重演杜蘭特（KevinDurant）當年加盟勇士後所遭受的輿論批判。另外他心裡也很在乎奪冠後外界的敘事，渴望在作為主角在麥迪遜廣場花園這樣的舞台受到讚頌。
字母哥對去勇士猶豫
Fischer指出，雖然勇士對於目前的交易報價極具信心，但字母哥的想法才是關鍵。消息人士透露，字母哥不希望加盟一支核心球員已步入30歲中後期的球隊。Fischer表示，「我從一些了解情況的消息人士那裡聽說，一些知情人士懷疑阿德托昆博可能對加入一支老牌球隊的想法感到反感，並且會擔心會像杜蘭特那樣，因為與柯瑞（Stephen Curry）聯手而遭受批評。」
目前勇士的三大核心柯瑞（StephenCurry）、格林（DraymondGreen）與巴特勒（JimmyButler）皆已年過35歲。更糟的是，巴特勒因ACL斷裂已確定賽季報銷。對於渴望長期競爭力的字母哥而言，這艘「高齡戰艦」的未來充滿不確定性。
字母哥擔心與柯瑞聯手後，會像當年的杜蘭特一樣被視為「走捷徑」，並在往後職業生涯中不斷吸收負面批評。若最終未能奪冠，所有的指責極可能全數落在這位「外來超星」身上，進而損害他的傳奇地位。
字母哥想去尼克和灰狼 譜寫完美劇本
比起加盟勇士爭奪個人第2冠，字母哥更在意職業生涯故事的「獨特性」。據報他對兩個潛在劇本展現出濃厚興趣：與紐約尼克在「籃球聖地」麥迪遜廣場花園（MSG）打球，並幫助這支傳統豪門終結長達53年以上的冠軍荒。這份改變歷史的使命感，對字母哥具有巨大的誘惑力。
另外就是在明尼蘇達灰狼與年輕超級巨星安東尼·愛德華茲（AnthonyEdwards）聯手，作為最後一塊奪冠拼圖，帶領這支從未奪冠的球隊翻轉隊史。
Fischer補充道：「你們應該還記得我本賽季早些時候的報道，幫助紐約結束50多年（53年）的冠軍荒——而且還是在神聖的麥迪遜廣場花園——的前景對阿德托昆博很有吸引力。同樣，加盟渴望冠軍的明尼蘇達灰狼隊，與愛德華茲一起成為改變戰局的關鍵力量，幫助灰狼隊最終突破瓶頸，奪得總冠軍，也讓他非常心動。」
字母哥怎麼選？牽動聯盟布局
儘管交易傳聞紛擾，字母哥本季依然維持統治級表現，場均可得到28.2分9.8籃板5.6助攻，投籃命中率高達65.48%。一名了解字母哥想法的消息人士向Fischer透露：「Giannis想贏，但他也在乎自己職業生涯故事的完整性與走向。」
勇士隊雖然樂觀地認為能在大限前完成「最後一擊（Finalswing）」，但如果字母哥對「年齡」與「輿論」的疑慮無法消除，勇士恐怕難以在未來72小時內打動這位極其看重個人名聲與贏球環境的希臘怪物。
消息來源：The Stein Line
