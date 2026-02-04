若公鹿隊對接收35歲老將「嘴綠」德雷蒙德·格林（Draymond Green）不感興趣，波士頓塞爾提克可能成為第三方「攔胡」格林

塞爾提克被視為潛在的第三方球隊

▲綠衫軍高層正考慮以安芬尼·西蒙斯作為籌碼，透過多方交易換回格林。（圖／美聯社／達志影像）

▲格林本人在面對流言時則表現得相當豁達。（圖／美聯社／達志影像）

隨著金州勇士追逐「字母哥」阿德托昆博（GiannisAntetokounmpo）的行動愈發迫切，全聯盟都在屏息以待。根據名記Marc Stein與Jake Fischer的最新報導，為了達成這樁史詩級交易，勇士陣中除了柯瑞（StephenCurry）外，幾乎沒有不可撼動的球員。最新傳出的震撼方案顯示，，那出安芬尼·西蒙斯（Anfernee Simons）做為籌碼，讓他改披綠色戰袍。由於巴特勒（JimmyButler）不幸遭遇ACL斷裂導致賽季報銷，他的交易價值驟降，使得勇士若要匹配字母哥高達5410萬美元的薪資，格林與庫明加（JonathanKuminga）幾乎成了必然的包裹。然而，在這種情況下，。據Fischer透露，，透過多方交易換回這位擁有四冠經驗的防守大鎖。這筆潛在交易在波士頓引發了熱烈討論。評論指出，引進格林是一場極具風險的賭博，此外，他那火爆且難以預測的個性，是否會破壞由泰托姆（Jayson Tatum）與布朗（Jaylen Brown）建立的穩定休息室文化，仍是巨大變數。儘管存在風險，格林的籃球智商與策應能力無疑是頂尖的。，重現當年的防守統治力。勇士主帥史蒂夫·科爾（SteveKerr）在今日的採訪中也顯得心境複雜。他坦言已經與格林深談過交易傳聞，並給予這位老將至高無上的評價：「格林這輩子只待過這支球隊，。對他來說，這確實是一個非常奇怪且艱難的處境，因為他職業生涯中從未想過要穿上其他球隊的球衣。」格林本人在面對流言時則表現得相當豁達：「這是生意的一部分。，我昨晚睡得很好。」距離交易截止日僅剩不到72小時。如果勇士真的決定「All-in」字母哥，格林前往波士頓的流言極可能成真。這不僅象徵著勇士王朝最後一塊拼圖的瓦解，也將讓東區爭冠格局產生劇烈的變動。