NBA美國職籃（National Basketball Association）交易截止日前夕，波士頓塞爾提克展現奪冠決心！根據ESPN記者Shams Charania報導，波士頓塞爾提克已與芝加哥公牛達成協議，送走後衛西蒙斯（Anfernee Simons）、正式交易來兩度入選全明星賽的中鋒武切維奇（Nikola Vucevic）。這筆交易不僅填補了綠衫軍本賽季最薄弱的禁區漏洞，更向聯盟宣告：即使核心球星塔圖姆（Jayson Tatum）本季尚未回歸，波士頓依然具備衝擊冠軍的野心。
塞爾提克、公牛交易細節清單
在這樁備受矚目的交易案中，雙方交換了核心球員與選秀權：
波士頓塞爾提克得到： 武切維奇（Nikola Vucevic）、1枚二輪選秀權。
芝加哥公牛得到：西蒙斯、1枚二輪選秀權。
補齊奪冠最後一塊拼圖 武切維奇空降波士頓
塞爾提克本賽季在塔圖姆因傷缺陣的情況下，表現令人驚艷，目前高居東區第3位。布朗（Jaylen Brown）扛起球隊頭號進攻箭頭，帶領球隊打出聯盟第2的進攻效率。然而，自從休賽季交易掉波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）後，中鋒位置一直是綠衫軍最大的隱憂。
35歲的武切維奇本賽季場均能貢獻16.9分、9.0籃板與3.8助攻，且擁有37.6%的三分球命中率。他的加盟將為波士頓帶來急需的「五外（5-out）」空間感，其外線威脅能為布朗與懷特（Derrick White）清空切入通道。雖然防守端不及波爾津吉斯的護筐水準，但其豐富的季後賽經驗與全能進攻，被視為現階段最完美的升級。
西蒙斯離隊後的板凳深度挑戰
為了獲得這名明星中鋒，塞爾提克忍痛送出了近期表現神勇的後衛西蒙斯。西蒙斯本賽季作為板凳奇兵，場均繳出14.2分，是綠衫軍維持進攻火力的關鍵。
隨著西蒙斯轉戰芝加哥，塞爾提克的後場深度將面臨考驗。這意味著新秀岡薩雷茲（Hugo Gonzalez）必須承擔更多責任，獨自帶領第二陣容。外界分析，失去西蒙斯可能讓塞爾提克板凳席的外線威脅有所下降，但也成功為球隊減輕了超過2200萬美元的豪華稅負擔，並掉回第一層土硬上限（First Apron）之下，獲得更多陣容操作的靈活性。
塞爾提克的最後豪賭 無視塔圖姆缺陣疑慮
這筆交易顯示塞爾提克管理層不打算坐以待斃。即使塔圖姆的歸期未定，甚至有傳聞指出他可能缺席整個賽季，武切維奇的到來提供了最強力的進攻支撐。如果塔圖姆能趕在季後賽前復出，擁有「Vucevic + Tatum + Brown」組合的塞爾提克，將具備與東區霸主底特律活塞一決高下的本錢。
隨著截止日臨近，波士頓這波「以小換大」的操作已震撼東區版圖。這名黑山中鋒能否成為波士頓重奪金盃的關鍵，全聯盟都在看。
消息來源：Shams Charania
我是廣告 請繼續往下閱讀
在這樁備受矚目的交易案中，雙方交換了核心球員與選秀權：
波士頓塞爾提克得到： 武切維奇（Nikola Vucevic）、1枚二輪選秀權。
芝加哥公牛得到：西蒙斯、1枚二輪選秀權。
塞爾提克本賽季在塔圖姆因傷缺陣的情況下，表現令人驚艷，目前高居東區第3位。布朗（Jaylen Brown）扛起球隊頭號進攻箭頭，帶領球隊打出聯盟第2的進攻效率。然而，自從休賽季交易掉波爾津吉斯（Kristaps Porzingis）後，中鋒位置一直是綠衫軍最大的隱憂。
35歲的武切維奇本賽季場均能貢獻16.9分、9.0籃板與3.8助攻，且擁有37.6%的三分球命中率。他的加盟將為波士頓帶來急需的「五外（5-out）」空間感，其外線威脅能為布朗與懷特（Derrick White）清空切入通道。雖然防守端不及波爾津吉斯的護筐水準，但其豐富的季後賽經驗與全能進攻，被視為現階段最完美的升級。
西蒙斯離隊後的板凳深度挑戰
為了獲得這名明星中鋒，塞爾提克忍痛送出了近期表現神勇的後衛西蒙斯。西蒙斯本賽季作為板凳奇兵，場均繳出14.2分，是綠衫軍維持進攻火力的關鍵。
隨著西蒙斯轉戰芝加哥，塞爾提克的後場深度將面臨考驗。這意味著新秀岡薩雷茲（Hugo Gonzalez）必須承擔更多責任，獨自帶領第二陣容。外界分析，失去西蒙斯可能讓塞爾提克板凳席的外線威脅有所下降，但也成功為球隊減輕了超過2200萬美元的豪華稅負擔，並掉回第一層土硬上限（First Apron）之下，獲得更多陣容操作的靈活性。
這筆交易顯示塞爾提克管理層不打算坐以待斃。即使塔圖姆的歸期未定，甚至有傳聞指出他可能缺席整個賽季，武切維奇的到來提供了最強力的進攻支撐。如果塔圖姆能趕在季後賽前復出，擁有「Vucevic + Tatum + Brown」組合的塞爾提克，將具備與東區霸主底特律活塞一決高下的本錢。
隨著截止日臨近，波士頓這波「以小換大」的操作已震撼東區版圖。這名黑山中鋒能否成為波士頓重奪金盃的關鍵，全聯盟都在看。