金州勇士隊的王朝功臣德雷蒙德·格林（Draymond Green）在球隊效力14個賽季後，首次面臨嚴峻的離隊危機。根據ESPN勇士隊權威記者Anthony Slater最新報導，隨著本週四交易截止日臨近，勇士球團為了爭奪密爾瓦基公鹿超級巨星「字母哥」揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo），已正式將格林納入交易談判的籌碼名單中。
勇士全力追逐字母哥 格林恐成籌碼
勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）與老闆萊科布（Joe Lacob）正全力推動一項足以改變聯盟版圖的重磅交易。為了匹配阿德托昆博高達5413萬美元的頂薪合約，勇士必須在交易包裹中放入大額合約。
目前勇士面臨兩難選擇：巴特勒（Jimmy Butler III）下賽季薪資高達5680萬美元，但目前因傷缺陣，對重建中的球隊吸引力較低。格林（Draymond Green）下賽季薪資2760萬美元，合約較小且具備即戰力。對於公鹿或潛在的第三方球隊來說，格林是更易於轉手或直接貢獻的資產。
勇士告別「情懷」的最後一搏？
格林本賽季場均繳出8.4分5.7籃板5.3助攻，雖然數據略顯平凡，但他仍是勇士防守體系的核心與精神領袖。然而，為了抓住當家球星柯瑞（Stephen Curry）巔峰期的最後窗口，勇士管理層似乎決定放下「讓柯瑞、格林與教頭科爾（Steve Kerr）共同在勇士退休」的佳話，將贏球視為第一目標。
格林淡然面對交易流言
面對沸沸揚揚的交易傳聞，格林展現了老將的坦然。他在上周賽後受訪時表示：「我在這裡待了14年，沒理由坐在那裡擔心離開。但如果真的被交易了，這就是生意的一部分。我不會因此失眠，我昨晚睡得很香。」
總教練科爾則坦言這對格林來說很艱難：「這是他唯一待過的地方，他未來在球場外肯定會有銅像。他從未經歷過這些，這確實一直縈繞在他的腦海中。」
這筆交易若達成，將標誌著勇士王朝核心陣容的徹底瓦解。目前除了柯瑞被視為不可交易的「非賣品」外，包括格林、庫明加（Jonathan Kuminga）、波傑姆斯基（Brandin Podziemski）以及4枚未來首輪選秀權都在談判桌上。
隨著交易截止日僅剩不到48小時，這位曾協助勇士奪下4座總冠軍的「防守靈魂」是否會換上他職業生涯的第一套他隊球衣，全聯盟都在屏息以待。
消息來源：ESPN
