王心凌、吳克群情侶項鍊被抓包！她狂發好人卡不認愛：一直是朋友

王心凌、吳克群這對相識近20年的好友近日被狗仔拍到同返王心凌豪宅，緋聞引發討論。王心凌過去曾被問到，吳克群有沒有可能是她的終身伴侶？王心凌當時發好人卡，笑說：「他一直都是我很好的朋友」，但兩人隨後卻被粉絲抓包戴情侶項鍊，如今又因同進同出的照片被拍到，王心凌經紀公司未否認戀情，僅表示：「謝謝關心，我們沒有回應」。
王心凌、吳克群疑似同居 深夜一起回豪宅
王心凌與吳克群去年開始就曾多次傳出緋聞，據《鏡週刊》報導，兩人上個月28日還一同搭計程車出席與朋友的聚會，深夜又一起搭車返回王心凌松山區的豪宅；她率先下車後，吳克群也跟著進入大樓，疑似已經同居。對此，經紀公司一如既往不正面回應，但也未否認戀情，兩人之間的感情是否昇華成愛情，引發粉絲關注。
王心凌、吳克群情侶項鍊被抓包 她堅持不認愛
中國媒體新浪娛樂去年就挖出吳克群與王心凌的同款項鍊和同款兔子吊飾，認為兩人關係不單純。9月吳克群被目睹陪伴王心凌搭機，還護送她上廁所的時候，王心凌也未認愛，僅透過IG限時動態引用自己的歌詞發文：「誰是誰，搞不清楚誰是誰，怎麼能說得天花亂墜？」
11月她們又被粉絲直擊一起在餐廳吃飯時，王心凌出席活動被問到吳克群有沒有可能就是她的終身伴侶，她當時也只笑說吳克群一直都是她「很好的朋友。」不停對男方發好人卡，可能是為了顧及甜心教主的形象，不想要人氣再受到打擊。畢竟王心凌的上一個圈內男友姚元浩曾害她陷入小三爭議，原定要在2013年舉行的演唱會還因此取消，一度讓王心凌事業受到重創。
資料來源：微博
我是廣告 請繼續往下閱讀
王心凌與吳克群去年開始就曾多次傳出緋聞，據《鏡週刊》報導，兩人上個月28日還一同搭計程車出席與朋友的聚會，深夜又一起搭車返回王心凌松山區的豪宅；她率先下車後，吳克群也跟著進入大樓，疑似已經同居。對此，經紀公司一如既往不正面回應，但也未否認戀情，兩人之間的感情是否昇華成愛情，引發粉絲關注。
中國媒體新浪娛樂去年就挖出吳克群與王心凌的同款項鍊和同款兔子吊飾，認為兩人關係不單純。9月吳克群被目睹陪伴王心凌搭機，還護送她上廁所的時候，王心凌也未認愛，僅透過IG限時動態引用自己的歌詞發文：「誰是誰，搞不清楚誰是誰，怎麼能說得天花亂墜？」
11月她們又被粉絲直擊一起在餐廳吃飯時，王心凌出席活動被問到吳克群有沒有可能就是她的終身伴侶，她當時也只笑說吳克群一直都是她「很好的朋友。」不停對男方發好人卡，可能是為了顧及甜心教主的形象，不想要人氣再受到打擊。畢竟王心凌的上一個圈內男友姚元浩曾害她陷入小三爭議，原定要在2013年舉行的演唱會還因此取消，一度讓王心凌事業受到重創。