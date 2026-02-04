我是廣告 請繼續往下閱讀

▲阮經天被問和劉品言的感情，一直「蛤」裝傻到底。（圖／翻攝自YouTube 我愛貓大）

吳克群被拍到和王心凌疑似戀愛ing，雙方經紀公司皆不做回應，有許多大明星偷偷談戀愛，即便被拍到互動親密也都死不承認，楊丞琳就曾在《康熙來了》爆料有一任男友當街罵她太盧，小S馬上接話，「邱澤太過分了！」雖然不知道楊丞琳口中的男友是誰，但也不免讓人想起她和邱澤的一段情，還有阮經天、許維恩、薛凱琪也都曾被靈魂拷問。吳克群和王心凌被拍到深夜同回香閨，經紀公司表示，「謝謝關心，我們沒有回應。」更加引來外界猜想，很多名人都擔心戀情見光死不承認，楊丞琳剛走紅時就曾在《康熙來了》中被追問緋聞，當時有一名男友在餐廳提出分手，她低頭啜泣，結果男生轉頭罵她，「不要像小孩要糖吃的樣子好不好。」小S問她，「是路人不是明星嗎？」結果楊丞琳面露尷尬不回話，小S就開始點名邱澤，「也太過分了吧！」楊丞琳說，「我不知道怎麼回答你，我沒有說他，不要鬧啦！」後來邱澤也上節目，被小S追問是不是跟楊丞琳交往2年，他沉默將近5秒，幾乎是默認的程度。而阮經天被問到和劉品言的感情，則是鄭元暢在一旁幫他說話，阮經天說除了拍戲，很少會有空閒時間，面對小S的追問，全程裝聾一直「蛤」；薛凱琪和房祖名的戀情已經在香港傳了許多年，每次開演唱會都一定會被問有沒有邀請他，薛凱琪大方澄清，「我不是跟他拍拖，就朋友！」另外，許維恩當年和Alex離婚後，馬上跟Kid在一起，不過在戀情爆出之前，兩人一直不承認，許維恩甚至還在節目上說，「大家都知道我喜歡什麼樣的人，就不是他。」結果後來也是愛得很大方，但後來兩人分手，許維恩情定王家梁，生下1女婚姻生活幸福美滿。