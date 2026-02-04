歌手吳克群與王心凌今（4）日被爆同進出住所，長傳19年的曖昧情甚囂塵上，王心凌經紀公司天晴娛樂回應10字：「謝謝關心，我們沒有回應」，引發外界揣測。對此，《NOWNEWS今日新聞》整理出現年46歲的吳克群過往情史，其中最廣為人知的，莫過於與澳門賭王千金、身價千億港幣的何超蓮虐戀，也與有「小張柏芝」稱號、小13歲的女星陳語安愛情長跑3年，成為娛樂圈中眾人津津樂道的話題。
吳克群與何超蓮相戀？女方心碎：浪費時間
吳克群近年將演藝重心轉往中國，全心投入電影與舞台工作，鮮少公開談論私生活，但回顧其過往情史，依舊是大眾津津樂道的話題。2011年吳克群爆出與何超蓮相戀，原本外界一致看好這段跨越背景的戀曲能修成正果，豈料，2015年雙方宣布分手，何超蓮當時在社群平台上留下了「這是我最後一次為你流淚」的心碎宣言。
去年何超蓮於戀愛實境秀《心動的信號6》中，難得提及感情觀，「對我來說，可能年輕的時候，合適就合適，不合適就算了，後來我遇到了一個讓我內耗超嚴重的人，我覺得好後悔，如果你遇到一個真的是沒有合適的，但是你一直在為了他而改變，或者是一直在糾纏在一起，其實很浪費時間。」外界認為指的就是吳克群。
吳克群認愛小13歲陳語安！差一步走向婚姻
揮別了何超蓮，吳克群於2018年與「小張柏芝」女星陳語安交往，這段戀情顯得較為真實、溫暖，在男方遭遇母親罹癌逝世、演藝事業受挫的人生低谷時，陳語安始終不離不棄，也在吳母臨終前隨侍在側，孝心十足，女方更為吳克群41歲生日，精心策劃驚喜派對，雙方好友齊聚同歡，正當外界以為2人能夠步入下一階段，仍被現實打敗。
吳克群和陳語安於2021年1月協議分手，由於男方近年長居北京衝刺事業，與在台灣的陳語安聚少離多，原因除了相隔兩地、聚少離多外，再加上吳克群始終抱持著「不婚主義」，認為結婚生子責任重大，現階段只想專注於歌唱、電影夢想，女方遲遲等不著結婚承諾，在對未來沒有共識之下，2人平和分開，從情人退回朋友，令外界大嘆可惜。
王心凌、吳克群疑似同居！深夜一起回豪宅
回顧王心凌與吳克群這段緋聞，去年開始多次公開同框，私下被拍到，據《鏡週刊》報導，2人上月28日一同搭計程車出席與朋友的聚會，深夜又一起搭車返回王心凌松山區的豪宅；她率先下車後，吳克群也跟著進入大樓，疑似已經同居。對此，經紀公司一如既往不正面回應，但也未否認戀情，兩人之間的感情是否昇華成愛情，引發粉絲關注。
