▲由亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、約基奇（Nikola Jokic）、唐西奇（Luka Doncic）與文班亞馬（Victor Wembanyama）領軍，世界隊集結多位MVP等級國際球星，整體天賦與陣容深度被視為本屆最豪華配置。（圖／美聯社／達志影像）

2026年 NBA 全明星賽將於2月15日在洛杉磯快艇主場「直覺巨蛋」點燃戰火。聯盟在今（4）日正式揭曉了本次全明星賽的「三隊分組」名單。為了配合今年首創的「循環錦標賽」賽制，10名票選先發與14名教練票選替補，被拆分為三支各8人的隊伍，分別是兩支由美國本土球員組成的「美國星光隊（USA Stars）」與「美國條紋隊（USA Stripes）」，以及一支匯聚國際巨星的「世界隊（Team World）」。最受球迷矚目的莫過於「美國條紋隊」，這支隊伍集結了當代最偉大的美國球星。名單包括金州勇士的柯瑞（Stephen Curry）、休士頓火箭的杜蘭特（Kevin Durant）、洛杉磯湖人的詹姆斯（LeBron James）以及洛杉磯快艇的雷納德（Kawhi Leonard）。這四位超級巨星合計擁有驚人的50次全明星賽入選紀錄。其中，柯瑞、杜蘭特、詹姆斯皆為票選先發，而雷納德則是由總裁席爾佛（Adam Silver）特別指名加入，以補齊美國隊的16人名單。此外，隊友還包括塞爾提克的布朗（Jaylen Brown）、尼克的布朗森（Jalen Brunson）、騎士的米契爾（Donovan Mitchell）與熱火的鮑威爾（Norman Powell）。「世界隊」的陣容豪華程度甚至更勝一籌，由過去7年內包辦5座年度MVP的三大巨頭領軍，包括雷霆的「SGA」亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）、公鹿的安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）與金塊的約基奇（Nikola Jokic），加上湖人的唐西奇（Luka Doncic）與馬刺的文班亞馬（Victor Wembanyama），組成了世界隊的先發陣容。替補方面，金塊後衛莫瑞（Jamal Murray）與拓荒者前鋒阿夫迪亞（Deni Avdija）皆迎來生涯首度入選；溜馬的席亞康（Pascal Siakam）則是在球隊戰績平平的情況下仍獲肯定。不過，消息指出安戴托昆波極可能因傷缺席，其位置預計將由具備多明尼加與美國雙重國籍、效力於尼克的唐斯（Karl-Anthony Towns）遞補進入世界隊。另一支美國隊伍「美國星光隊」則以年輕新星為主體。由票選先發的76人後衛馬克西（Tyrese Maxey）與活塞後衛康寧漢（Cade Cunningham）領軍，搭配灰狼的愛德華茲（Anthony Edwards）、太陽的布克（Devin Booker）、暴龍的巴恩斯（Scottie Barnes）、雷霆的霍姆葛倫（Chet Holmgren）、老鷹的強森（Jalen Johnson）以及活塞的杜倫（Jalen Duren）。今年的全明星賽採用全新賽制，三支球隊將進行單場12分鐘的循環賽（Round-robin）。首戰將由「美國星光隊」對決「世界隊」。循環賽結束後，戰績最好的兩支球隊將晉級決賽爭奪冠軍。若三隊戰績皆為1勝1敗，將依據得失分差（Point differential）決定晉級資格。