▲灰熊重建訊號浮現，賈·莫蘭特（Ja Morant）的名字正式進入灰狼雷達範圍，被視為解決控球與進攻爆發力的關鍵拼圖，不排除與字母哥同時成為灰狼交易桌上的終極目標。（圖／美聯社／達志影像）

NBA交易截止日進入最後倒數24小時，明尼蘇達灰狼似乎正在醞釀一場足以震撼全聯盟的驚天操作。在稍早將老將控衛康利（Mike Conley）送往芝加哥公牛以清出薪資空間後，灰狼的補強野心徹底曝光。根據最新消息指出，灰狼不僅鎖定了密爾瓦基公鹿的超級巨星「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo），甚至連曼菲斯灰熊的當家球星莫蘭特（Ja Morant）也在他們的雷達範圍內，不排除同時引進這兩位巨星的可能性。灰狼在交易截止日前動作頻頻，送走康利被視為暴風雨前的寧靜。此舉讓球隊在薪資條款下獲得了更多操作靈活性，目標直指目前市場上最大牌的球星安戴托昆波。雖然要從公鹿手中挖角這位2021年的總冠軍賽MVP需要付出天價籌碼，但灰狼似乎已做好「梭哈」的準備。此外，隨著灰熊稍早將傑克森（Jaren Jackson Jr.）交易至猶他爵士，灰熊即將進入全面重建的訊號相當明確，這也讓莫蘭特離隊的可能性創下新高，成為灰狼解決控球問題的潛在解方。外界質疑灰狼是否有足夠籌碼同時完成這兩筆交易？《ClutchPoints》資深記者席格（Brett Siegel）給出了肯定的分析。他指出，灰狼陣中擁有多位極具交易價值的球員，包括前鋒麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）、藍道（Julius Randle）、最佳第六人里德（Naz Reid）以及迪文森佐（Donte DiVincenzo）。「灰狼可以立刻用麥丹尼爾斯換回大量的選秀籤，藍道、迪文森佐或里德也是如此，」席格在節目中分析道，「這就是為什麼他們仍然擁有足夠的資產去進行大動作。無論是換來莫蘭特、字母哥，還是『兩者兼得』，誰知道呢？這並非完全不可能。」為了讓安戴托昆波的交易成真，灰狼勢必得犧牲防守大鎖麥丹尼爾斯，這已成為談判桌上最實際的籌碼。過去灰狼從不畏懼在交易市場上進行大膽操作（如當年的戈貝爾交易案），如今面對組成「愛德華茲（Anthony Edwards）＋字母哥＋莫蘭特」這種夢幻陣容的機會，灰狼管理層顯然打算在截止日前放手一博。