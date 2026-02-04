我是廣告 請繼續往下閱讀

▲富邦悍將公布2026年新口號「Blue Power 不一樣了」。（圖／富邦悍將提供）

富邦悍將今（4）日舉行開訓儀式，公布年度口號「Blue Power 不一樣了」，展現團隊煥然一新的態度，領隊陳昭如致詞時也感性地說，富邦悍將面臨很重要的一年，相信全新教練團跟球員，可以呈現出不一樣的富邦悍將，「相信他們跟球員，可以打造一個以悍將為榮的團隊。」富邦悍將休賽季做出諸多改動，除更換日籍總教練後藤光尊，另有多達7位日本教練上任，還找來洋砲邦力多，另有運科輔助訓練、情蒐，季前展現出跟過往截然不同的氣勢與企圖心。陳昭如解釋道，2026年新口號「Blue Power 不一樣了」，拆解為英文與中文分別有不同意義，「Blue Power」源自球隊經典藍，象徵沉著、堅毅且蘊藏爆發力，悍將球員們誓以更努力的態度，全力以赴，要讓球迷們以身為藍色悍將家人為傲。「#不一樣了」則不只是外界對富邦悍將的期待，更是球隊最直接、也最堅定的宣示。陳昭如說，「這是很重要的一年，也是富邦悍將成軍第10年，相信教練團可以帶出不一樣的富邦悍將。」陳昭如認為，富邦悍將全隊、以及球迷，過往都對藍色有堅定的信仰，「這次，我們誓言打造出不一樣的富邦悍將。」副領隊林威助被問到關於「Blue Power 不一樣了」的概念時，也認為：「今年有新教練團、新氣象，當然也會有新的策略，球隊這邊今年也是從態度還有執行力開始，會要求每位球員把該做好的事情做到位，態度要充分的展現在場上，所以整體的想法，是要讓團隊有不一樣的感覺。」