我是廣告 請繼續往下閱讀

中華職棒去年進場人次超過360萬人，寫下歷史新紀錄，其中大巨蛋對票房成長、話題性都有莫大影響，富邦悍將領隊陳昭如今（4）日受訪表示，球隊目前分配到10場主場賽事，希望遠雄集團能夠及早釋出下半季場次，富邦悍將球團也會積極爭取主辦。今年台北大巨蛋場數多達66場，一共吸引132萬8772人進場，雖然平均進場人數相較2024年有小幅度下滑，但對於話題性、進場人數仍有重要影響，讓中職全年突破361萬人進場，場均10424人進場，為歷史首度場均破萬人。今年中職在台北大巨蛋的主場場次，仍以「保底6場」為基準，各隊合計36場，再加上開幕戰2場、總冠軍賽2場，季後賽則視實際賽程安排而定。富邦悍將領隊陳昭如透露，富邦悍將上半季目前獲得2個週末、再加上2個平日，總共是10場。」回顧去年大巨蛋場次分配情況，富邦悍將去年首次分配到全年6場，「上半季4場、下半季2場，後來因為下半季遠雄有再釋出場次，我們運氣很好，又再抽到，所以全年實際有11場。」陳昭如強調，大巨蛋對於中職票房真的很重要，關鍵在於場館條件與整體觀賽體驗，「大巨蛋的設施、觀賽氣氛跟整個環境都非常好，加上交通便利，對來自全國球迷來說，本來就是首選觀賽球場。」尤其考量到大巨蛋，能夠同時結合球賽、賽後演唱會、娛樂活動與球迷見面會，「很多活動都可以在同一個場所完成，這就是為什麼，大巨蛋對球團來說這麼重要。」陳昭如最後也向遠雄集團喊話，希望盡快釋出下半季場次，「富邦悍將會全力爭取、提早規劃。」