▲富邦悍將今日開訓儀式上，貼著日文看板激勵士氣。（圖／記者林子翔攝，2026.2.4）

富邦悍將在執行副隊林威助率領下，新球季展現截然不同的建隊模式，包含總教練後藤光尊之外，一、二軍一共就有7名日籍教練來台指導，今（4）日開訓儀式上，富邦悍將針對教練團做出不小改動，一軍由後藤光尊擔任總教練，森野将彦出任首席兼打擊教練、捕手教練由的山哲也、體能統籌教練根本淳平，二軍則由酒井忠晴領軍，投手教練島﨑毅、曾效力台鋼雄鷹的福永春吾，則同樣在二軍負責投手育成工作，其中森野将彦、酒井忠晴與的山哲也都是首度加入富邦悍將。談到引進多位日本教練，林威助透露，「其實不管是球員或是教練，都想要出外去學習、進修，我們因而把日本教練聘請來台，目的不只是指導、教育球員，也讓教練團有好的學習方向。」富邦悍將今日開訓儀式上，包含一二軍7位日本教練全員到齊，加上各自教練隨身翻譯，以及日本投手鈴木駿輔、阿部雄大等人，導致休息室傳來此起彼落的日語，球團也特別準備2面日文熱血標語「失敗是成功的捷徑」、「每個人都是重要的戰力」的看板貼在牆上，連張育成看到後都笑說，「希望今年日語可以進步。」