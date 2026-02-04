我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將今（4）日於嘉義稻江棒球場舉行開訓儀式，喊出「不一樣了！」，象徵改變決心，其中引進新型運科設備輔助訓練，領隊陳昭如透露光是運科就花費破千萬：「發球機很貴！」，執行副領隊林威助談到運科設備時也笑說，「有設備、數據輔助，訓練不是單純靠感覺了。」林威助透露，今年休賽季球團引進許多運科設備，想要讓教練團跟球員有更好的訓練效率，還有訓練準確度，「透過一些智慧牛棚、智慧打擊，可以練習到蠻細的東西，不是單純靠感覺。」富邦悍將除包含既有的Trackman、Synergy等國際主流情蒐設備之外，2026 年更建置「智慧牛棚」訓練系統，透過自動化串連數據與影像，大幅優化過往繁瑣分散的資料蒐集流程，在運科輔助方面能更迅速，提供教練及選手更科學化的訓練。所謂「智慧牛棚」，整合TrendUp打擊與投球智慧模組，能達成自動觸發與同步監測功能，透過軟體系統串聯多視角高速攝影機與Trackman及portable Trackman等，球員在投球或擊球完成當下，系統便會自動產出結合數據的同步影像，節省大量人工作業。「透過一些影像，還有連結Trackman的資料，第一時間就有辦法讓教練團了解球員的數據，智慧牛棚則有多視角高速攝影機來輔助。」林威助表示，過往都是機器得先架設、拍完要剪片，再把相關資料丟上雲端，最後教練拿到才能跟球員討論，「人力的作業是相當的久。」但如今導入最新運科設備，教練跟球員可以即時針對數據呈現出的狀況，去做溝通與調整，「現在透過這套系統，你打一顆球、丟一顆球，馬上影像就出來，加上Trackman輔助，同步提供給教練團、球員，當下就可以討論。」此外，富邦悍將還與數據網站「野球革命」深度合作，將數據應用擴展至比賽紀錄、傷病防護及球探情蒐等三大管理系統，並引進兩台「I-Pitch智慧發球機」，協助打者應對各類球種與球速，提升實戰的訓練效率，另外，PitchCom（電子暗號發送器）也將於本季實戰中使用。