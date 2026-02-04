我是廣告 請繼續往下閱讀

隨著 NBA 2月5日交易大限進入最後倒數，金州勇士隊正處於十字路口。除了球隊二當家巴特勒（Jimmy Butler）因傷賽季報銷帶來的衝擊，效力球隊 14 載的功勳老將「追夢」格林（Draymond Green）也被爆出已正式擺上交易檯面。對此，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）今日受訪時，罕見地並未像往常般嚴詞否認，坦言本季交易截止日「比多數年份都要困難」，並透露自己已與格林有過私下深談。根據《ESPN》記者 Anthony Slater的報導，勇士管理層正全力追求密爾瓦基公鹿隊超級球星揚尼斯·阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。由於巴特勒重傷後的合約較難單獨處理，目前健康狀態良好的格林，成了換取「字母哥」最關鍵的配平籌碼。雖然球隊老大哥柯瑞（Stephen Curry）與柯爾都曾表達希望格林能以勇士球員身份退休，但老闆拉卡伯（Joe Lacob）急於在柯瑞生涯末期再次奪冠，這讓格林與公鹿的聯繫變得異常真實。而相較於外界的紛擾，格林本人在自己的Podcast中表現得相當冷靜，他表示：「我睡得很好。這就是商業的一部分，我對球隊的計畫跟你們知道的一樣多。」回顧勇士過去十年的輝煌，柯瑞、湯普森（Klay Thompson）與格林共同譜寫了聯盟史上最偉大的篇章之一。這組核心陣容攜手奪下 4 座總冠軍，開創了現代籃球的大三分時代，無數灣區球迷曾堅信，這三位革命戰友將會在金州並肩戰鬥至職業生涯的最後一刻，一同看著彼此的球衣高掛球場。然而，隨著湯普森在2024年夏天轉投達拉斯獨行俠，這座「三位一體」的王朝基石已出現首道裂縫。如今，隨著格林深陷交易傳聞，當年叱吒風雲的鐵三角極大可能僅剩柯瑞一人留守。這不僅僅是一次球員異動，更象徵著一個時代的徹底終結，讓無數老戰友與球迷感到唏噓不已。吉米·巴特勒的ACL傷勢徹底打亂了勇士的季中布局，也讓今年交易截止日前的氣氛變得格外沉重。柯爾指出「今年隊裡很多人都很緊張，感覺與往年截然不同，」這種不確定性正考驗著休息室的向心力。隨著截止時間一分一秒逼近，這支曾經寫下輝煌王朝的灣區軍團，是否會真的再度拆解昔日奪冠組合，引進新的超級巨星，將成為全聯盟最震撼的焦點。