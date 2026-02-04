我是廣告 請繼續往下閱讀

克里夫蘭騎士今（4）日正式完成交易，送走賈蘭德（Darius Garland）換來全明星後衛哈登（James Harden），騎士球迷最關心的話題莫過於：「大鬍子」何時能披上騎士戰袍首度亮相？根據外媒分析，哈登理論上最快能在明（5）日對決前東家洛杉磯快艇的比賽中登場，但考量到實際情況，本週日（8）日對戰沙加緬度國王或許是更合理的首秀時間點。騎士將於台灣時間週四上午迎戰快艇，若哈登能在此役登場，將形成「剛被交易就手刃前東家」的戲劇性場面，且快艇方面賈蘭德預計也因傷無法出賽。不過，哈登在被交易前已連續缺席了兩場快艇的比賽，理由是「個人因素」，外界普遍認為這與他提出交易申請有關。考慮到哈登已幾天未隨隊比賽，加上交易剛完成需進行體檢與報到手續，美媒普遍預測他今晚可能會留在場邊觀戰，而非直接披掛上陣。若哈登錯過今晚的比賽，最可能的首秀日期將是本週日。屆時騎士將對上另一支近期也有交易往來的沙加緬度國王。這將給予哈登幾天的時間調整狀態並參與球隊訓練，以更好的體能迎接他在克里夫蘭的全新篇章。騎士引進哈登的目標明確，即是為了挽救開季慢熱的戰績並提升季後賽競爭力。儘管哈登過去在季後賽的表現有時為人詬病，但他無需在騎士扮演頭號進攻手，球權將由「新搭檔」米契爾（Donovan Mitchell）主導。此外，分析指出哈登雖然橫移速度變慢，但他在低位的頂防能力（Post defense）優於身材單薄的賈蘭德，這點防守韌性的提升，或許正是騎士想在季後賽突破瓶頸的關鍵。