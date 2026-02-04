我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ MLB明星終結者海德（Josh Hader）過去也以一頭秀髮著稱。（圖／美聯社／達志影像）

富邦悍將今（4）日於嘉義舉行開訓儀式，6位洋將全部都報到，其中新洋投威戈神（Aaron Wilkerson）一頭金色秀髮引發外界關注，他透露自己的頭髮絕對是純天然，從沒有特別去燙過或染過，還加碼透露小故事，就是效力MLB大聯盟釀酒人時期，與髮型相似的前隊友、大聯盟知名終結者海德（Josh Hader），意外在理髮廳相遇，「我當下就知道，我來對地方剪頭髮了。」威戈神過去曾效力日職阪神虎、也曾到韓職投球，今年則是首度造訪台灣中華職棒，他過去與台灣就曾建立緣分，2020年底和樂天桃猿簽約，最後因家庭因素沒來，時隔5年真正造訪寶島，威戈神笑說，「花了一些時間、也繞了一點路，還是很開心能夠來到這裡（台灣），也準備好用更好的狀態，迎接台灣的職棒生涯。」威戈神稍早出席開訓儀式，高大的身高搭配一頭金色秀髮、濃密鬍子，引起不少人注意，他也大方跟媒體分享造型，說自己是純天然、沒有燙或染過，已經留很多年，過去也都是以這樣的造型亮相。當被問到台灣夏季天氣炎熱，屆時是否會考慮剪掉一頭秀髮時，威戈神僅表示，比賽時會整理好，不會像今天這樣恣意散在肩膀上，他認為不是太大問題。威戈神隨後還透露一段小故事，來自於過去效力MLB釀酒人時，與6屆全明星、3次年度救援王海德的巧遇小故事，「我和當時隊友海德都留長髮，有一次在同一間理髮院巧遇，我看到他就知道，『嗯對，我走對地方了。』」威戈神最後笑說，就連太太都很羨慕他的頭髮。