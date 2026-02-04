我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將今（4）日於嘉義展開春訓，6名洋將一次排開氣勢驚人，新洋砲邦力多（Luis Liberato）與愛力戈（Erick Leal）都是首度來到台灣，透露身邊許多好友都有打中職，邦力多認識威能帝、魔鷹，愛力戈好友則是富藍戈、羅戈與韋禮加等人，簽約前就詢問他們中職環境，並獲得許多正面回饋，邦力多還透露，兄弟象傳奇洋將帝波，也是他生涯遇到的第一任打擊教練。邦力多去年曾加盟韓職，今年轉戰中職打球，他來台前，曾詢問好友樂天桃猿威能帝、台鋼雄鷹洋砲魔鷹等人，都獲得相當好的回饋。新洋投愛力戈則笑說，自己與多名曾在中職效力的委內瑞拉球員也相當熟識，除了也曾效力富邦悍將的富藍戈之外，與中信兄弟洋投羅戈、韋禮加等人也有交情，「我有問他們這邊如何，得到的回饋都很好，也才讓我放心決定來這裡發展。」邦力多隨後主動分享，生涯第一位遇到的打擊教練，過去也曾在中職打球，後續經現場與媒體查證，確定是中職元年起效力兄弟象長達6年的傳奇洋將帝波，後續得知帝波來台後，還取了中文名字「王中波」，邦力多大笑念起來，還說下次聯絡他時，打算直接喊他的中文名字。邦力多也有詢問去年曾效力富邦悍將的洋投力亞士，「他跟我說，這是一支很棒的球隊、環境也很好，所以我才想說OK，就決定來這邊試試看。」，邦力多最後說，現階段就是專心訓練做準備，同時調整好時差與飲食。