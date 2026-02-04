我是廣告 請繼續往下閱讀

富邦悍將今（4）日舉行開訓儀式，當家重砲張育成從中華隊集訓中回歸，自曝減重5公斤、想跑更快，還透露在中華隊都守兩邊角落，經典賽應以一、三壘作為主要防守位置，但也強調身體狀態恢復良好，尤其手肘傷勢無虞，「回到球隊（富邦悍將），教練還是有跟我說，會以游擊為主。」富邦悍將多達5人入選經典賽中華隊陣容，今日都請假返回母隊參加開訓儀式，張育成透露，自己在中華隊防守定位上以角落守備為主，還開玩笑說，「都在當角落生物。」但張育成也透露，回歸富邦悍將，一軍總教練後藤光尊已經透露，要他以游擊手持續調整。富邦悍將今年一二軍總共多達7位日本教練，張育成因而在年度個人目標看板上，幽默寫下「日語變好」，表達想跟日籍教練更有效率地直接溝通交流，並表示打算開起一日一日語計畫，張育成最後開玩笑地說，「想說提早習慣一下，打得好的話，合約走完可以去日本打球。」至於打擊上，張育成透露自己想打第一棒，還特別減重5公斤，希望可以跑更快，隨後模擬與洋砲邦力多火力連線，「我上壘他把我打回來，就得分了，後面還有3、4棒。」