▲許瑋甯（左）跟陳薇（右）雖然認識不久，但感情非常好。（圖／陳薇IG@weiweionlygod）

藝人許瑋甯近日被許多人選為是演藝圈中的「零負評女神」，而知名作家陳薇最近發新書後，於昨（3）日，感性揭露與許瑋甯多年深厚的情誼。不同於大眾眼中的絕美形象，陳薇形容她有「清澈且帥氣」的靈魂，許瑋甯更在剛生產完、身處月子中心的疲憊期，一收到陳薇出書時寫序的邀約，二話不說就親自閱讀全書，並一字一句畫重點撰序，真誠待人的舉動讓陳薇感動直呼：「被這樣美好的真誠對待，是如此幸福的事」，並感性告白「有妳真好」。陳薇透露，兩人雖然認識的不算早，但卻大方將彼此半輩子的交友圈介紹給對方，「像是一邊補著彼此來不及參與的從前，一起愛著那些過去」。陳薇回憶在自己失戀時，許瑋甯在大馬路上陪著她、哭的時候，也想盡方法逗她笑，表示許瑋甯始終是最帥氣的後盾。尤其在受邀寫序時，許瑋甯即便在調養身體期間，依然一字一句認真親自閱讀、親手寫下感言，大讚許瑋甯：「她是那種外表美得一目了然，內心卻美得更徹（澈）底的女孩」。最後，陳薇也感謝許瑋甯對自己的付出，「我的好姊（姐）妹。我的新書裡有妳最溫柔的筆觸」，並為許瑋甯宣傳即將在2月推出的作品，「我們都在文字裡掏出了最真實的自己，希望大家能透過我們的眼光，看見那些關於愛與成長的模樣」，感性向好友告白「有妳真好」。許瑋甯早年以模特兒身分出道，亮眼的混血外貌雖讓她快速獲得關注，卻也一度成為演藝路上的限制，曾被評論演技平淡如白開水。然而她選擇沉潛磨練，從《16個夏天》性格深沉的轉折演出，到《紅衣小女孩》與《誰是被害者》中爆發力十足的演技，一步步撕掉花瓶標籤，陸續奪得多個獎項，成功晉升為演技派女星。而出道以來，許瑋甯就非常低調，從不炒作話題，在許多藝人人設崩壞的同時仍維持初心，默默耕耘演技，並守護自己的家庭。許瑋甯也以低調、溫柔且率真的性格贏得媒體與大眾的一致好評，就算聽到外界評論，她也能以冷靜且具幽默感的高情商應對。除此之外，許瑋甯對朋友更是出了名的講義氣，讓她在複雜的演藝圈中始終保持著優質的形象，成為許多人心目中的「零負評」女神。