▲經典賽中華隊捕手吉力吉撈・鞏冠今日首度進行Live BP，他認為經典賽用球打起來較硬，但只要專注球點，球應該能飛很遠。（圖／中職提供）

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，味全龍重砲吉力吉撈・鞏冠本屆賽會成「工具人」，除了捕手外還加練一壘，他今（4）日受訪時表示很喜歡這次的角色，只要能幫助球隊都是好事。首次進行Live BP（實戰投打），吉力吉撈感覺經典賽球比較硬，「印象中上次在台中開轟，我沒有太用力，專注在球點，球就自然會飛了。」吉力吉撈2021年返台發展後，一直都有蹲捕，只不過場次逐年下降，去年以一壘手身份出賽41場，守備率9成91，捕手身份出賽18場無出現失誤，是龍隊相當靈活的一壘、捕手「工具人」。在今年中華隊，吉力吉撈野轉型成「工具人」，集訓期間除了本業捕手，還另外加練一壘，他認為這是不錯的的經驗，「不管在哪個位置，能幫助球隊都是好事。」吉力吉撈表示，幫助球隊的方法有很多種，自身優點當然是打擊，即便沒下場蹲捕，仍可在旁替隊友注意小細節，若是上場守一壘，也能從不同視角關注打者，「喜歡現在的位置，可以互相幫忙。」若入選最終30人名單，吉力吉撈是繼2023年第5屆後，生涯第2次打經典賽，「這次也是很期待，在東京巨蛋打經典賽，上次12強打過，這次更想去美國，希望通過東京那關。」今日進行第1次Live BP，吉力吉撈透露只有1球擊中甜蜜點，經典賽用球打起來感覺較硬，「印象中上次在台中開轟，我沒有太用力，專注在球點，球就自然會飛了。」有趣的是，吉力及撈在對戰的過程中，對台電支援的投手王宇傑印象深刻，「球的尾勁都很好，我覺得他滿不錯的。」