備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊持續在國家運動訓練中心集訓，投手鄭浩均今（4）日表示，雖然會期待是否入選最終30人名單，但不會緊張，一切順其自然。被問到日前錄製「生日歌」給台美混血球星的隆恩（Jonathon Long）時，邊唱歌邊笑場，鄭浩均笑說，「叫『龍仔』有點奇怪，我們也素未謀面，連網友都不算，唱一唱就覺得滿好笑。等他來我會先認識他，問他名字。」日前中信兄弟開訓，總教練平野惠一不斷稱讚鄭浩均，並看好他再次旅外發展，聽到自己一直被平野稱讚，鄭浩均有點不好意思，「真的假的！我好擔心喔，他上次說我可以丟到160公里，現在又這樣講我，他可能有其他意思，我再繼續加油。」平野日前曾說如果鄭浩均對決大谷翔平，會替子弟兵應援，鄭浩均笑說，「那可能是我贏面大喔！他很看好我。」中華隊最終30人名單昨日已經繳交給主辦，但並未提前公布，6日一早等待大聯盟統一發布，鄭浩均表示很期待，但不會緊張，「就順其自然，沒有特別說一定要爭取哪個位置，有機會是最好，看教練有沒有要給我這個空間。」鄭浩均透露，目前進行4次牛棚，進度跟其他人比稍微慢一點。鄭浩均說，無論最後遇到哪支球隊，他都會用一樣的準備方式，「沒有說遇到哪隊就不同，想盡辦法跟他們競爭。」他透露，這次的心情比2023年杭州亞運還要平穩，「那時是職業後第一次國際賽，想要表現。」日前台美混血球員「龍仔」隆恩過24歲生日，中華隊集體錄影片祝賀隆恩生日快樂，鄭浩均卻一邊唱生日歌一邊笑場，他解釋，「龍仔」唸起來有點奇怪，再加上2人素未謀面，「我們連網友都不算是，唱一唱就覺得奇怪，就滿好笑的。等他來我會先認識他，問他名字。」