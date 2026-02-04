我是廣告 請繼續往下閱讀

旅美好手鄭宗哲今（4）日結束與2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ）中華隊的集訓，將啟程前往美國備戰新球季春訓，休賽季遭4度DFA（指定讓渡），鄭宗哲今（4）日受訪時坦言，已經不像離開海盜時那麼難過，「一通電話就離開，不會有感情上的困擾。」鄭宗哲今日澄清，被國民隊DFA時，他人還在台灣，並不是台、美兩地奔波，但他也說，「為了夢想我也願意，這沒什麼好抱怨。」鄭宗哲休賽季被匹茲堡海盜隊移出40人名單，生涯首度遭到DFA，中華隊開訓前1週被坦帕灣光芒隊撿走，卻因球隊戰力調整，再度遭到DFA，紐約大都會隊隨後從讓渡名單中撿走他，結果不到1週，鄭宗哲第3度被指定讓渡。1月29日鄭宗哲被華盛頓國民隊撿走，原本將啟程回美國春訓，卻僅過2天第4度被DFA，隨後回中華隊繼續集訓。鄭宗哲說，被國民DFA後，心情上沒有受到太大影響，「像海盜隊是跟隊友、教練團有感情，但光芒隊、大都會隊、國民隊都是一通電話就離開，不會有感情上的困擾。」鄭宗哲直言，他人現在跟著中華隊，每天打球很快樂，「不會說（DFA）心情不好，我還是我，不會因為去國民隊就不一樣。」今日將要離開中華隊，啟程返回美國春訓，但鄭宗哲也說目前還不確定下一站。上週遭國民隊DFA時，許多人以為鄭宗哲已經在美國，他澄清，「我沒飛過去，有把時間往後改，沒有這麼硬啦！」不過鄭宗哲野強調，如果真的是抵達美國後被DFA也沒辦法，「為了夢想我也願意，這沒什麼好抱怨。」鄭宗哲直言，被DFA不是大事，許多旅外前輩都經歷過，「就像我說的，離開海盜隊會難過，後面就還好，這都很正常。」離開中華隊前，鄭宗哲進行了今年首次Live BP，他認為揮棒的選擇沒問題，有做好本壘板紀律，不過在擊球節奏的掌握還需要修正，「我覺得（揮棒）都太早，不過變化球打比較好。」整個擊球過程中，鄭宗哲從賴胤豪手中敲出一支紮實安打，不過卻折斷球棒，「那支很不錯，但不知道為何會斷掉，整體感覺滿好的。」