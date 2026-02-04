我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陸元琪（右2）發長文悼念前夫袁惟仁（右1）。（圖／陸元琪FB）

音樂人袁惟仁在2日過世，享年57歲。他的前妻陸元琪也在隔天透過社群發布長文悼念，寫下對袁惟仁的感謝、歉疚與想念。但不料竟被網友酸「生前陪伴才重要」，對此，陸元琪也直接回覆反擊：「妳來走一次我的人生後，再來看看要不要說這句話」。袁惟仁過世後，陸元琪曬出多張過往家人合照，透露一得知消息，就跟兒女不停翻出舊照片落淚，她也在文中提到兩人簽字離婚後，為了維持收入，只好在節目中講出夫妻之間不愉快的事情，「這些畫面一直被截圖出來寫成文章，讓祢被罵…在這裡，我誠懇的跟祢道歉，希望祢能理解我當初的難」。但不料竟有網友開酸：「生前能好好陪伴才是最重要的。人走了，說再多也不如在世時候的陪伴、照顧」，陸元琪也直接反擊，「妳來走一次我的人生後，再來看看要不要說這句話」。而這段話也引發網友熱議，不少人都對陸元琪的話非常認同，認為「未經他人苦，莫勸他人善」，紛紛鼓勵她「值不值得妳的原諒只有妳自己知道～別太為難自己了」、「自己的人生自己知道就好，別人沒經歷過沒資格說，加油」。陸元琪與兒子、女兒第一時間聽聞袁惟仁過世消息後，感到晴天霹靂，身體完全動彈不得，緩過神來後，「晚餐時我們開始說話，開始找出舊照片，帶著思念一邊笑一邊哭，孩子們跟爸爸的合照真的很少，更別說是一家四口的合照」。陸元琪感性喊話袁惟仁，「謝謝祢曾經這麼愛我，〈那些日子〉是在我面前完成的，也因為看著祢抱著吉他彈啊唱著的寫著這首歌，我們走進了愛情裡⋯⋯」。陸元琪更向袁惟仁道謝，「謝謝祢留下一對那麼好的子女給我，我們的孩子那麼地不一樣，被我們的悲歡離合灌溉成超齡的懂事，我們都該安慰，孩子們都記得祢的好，究竟是什麼因果這輩子讓我們的故事走成這樣⋯幾輩子後，又會有什麼因，讓我們再次相遇呢？可以來世重新再考一次這輩子我們沒考好的習題嗎？」最後陸元琪以袁惟仁生前口頭禪自我喊話，「加油好嗎」，一字一句都流露出濃濃不捨。