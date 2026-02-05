我是廣告 請繼續往下閱讀

備戰2026年第6屆WBC世界棒球經典賽（World Baseball Classic ），中華隊第一階段集訓進入尾聲，投手群本週進入Live BP（實戰投打）並搭配投球時鐘。昨（4）日記者在場邊紀錄時，發現有幾位投手在投球過程中出現超時的「逼聲」，不過中華隊投手教練林岳平解釋，投手都有在秒數歸零前就啟動投球動作，按照規定是凍結秒數，因此不算違規，餅總直言，現階段就是要讓投手去適應秒數倒數的節奏。中華隊昨日進行第一階段第2組Live BP，依序登板的投手為吳俊偉、林詩翔、莊昕諺、賴胤豪、韋宏亮，以及業餘成棒支援投手林佾葳、王宇傑。教練團在投手丘後方架設「投球時鐘」，以壘上無人15秒作為基準，其中林詩翔與莊昕諺在投球過程中，各出現一次「逼聲」。雖然計時器歸零響鳴，但林詩翔與莊昕諺都並未違規，因為2人都在歸零前啟動投球動作，按照大會規定時間將凍結。中華隊投手教練林岳平表示，大聯盟有自己的規範，餅總強調，Live BP加裝投球時鐘，就是要讓投手去適應秒數倒數的節奏。餅總直言，秒數超時確實有可能在正賽中遇到，「只要投手信心動搖，遇到危機、狀況不篤定時都有可能發生。」餅總盼每位投手都盡快習慣快節奏投球，「球跟球之間，要找到好的投球節奏，透過不斷練習，在比賽中呈現好的那面。」對中職、美職體系的投手而言，投球時鐘並不陌生，不過日本職棒尚未實施秒數限制，因此旅日投手的適應能力需要再觀察，但至少古林睿煬、徐若熙是「中職出產」的投手，在身體記憶上都有遇過時間較長版本的秒數限制。中華隊投手林詩翔昨日結束Live BP後表示，在15秒的限制下，等於投完球後就要想著下一球，「一猶豫可能就會超時。」除了投球時鐘，PitchCom的導入亦是部分中職投手需要適應的一環。林詩翔指出，原本會習慣投球前看暗號，現在就要轉換想法，專心聽捕手給的語音指示。此外，中華隊預計下週結束第一階段集訓，並在2月13日、14日安排實戰練習賽，作為成果驗收。2月15日開始放年假，休息4天後，於2月19日大年初三北上展開第二階段集訓，2月26日、27日分別交手福岡軟銀鷹隊、北海道日本火腿鬥士隊。