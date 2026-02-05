我是廣告 請繼續往下閱讀

▲AD目前的價值已因其龐大的薪資與不穩定的出勤率大幅縮水，不再是昔日那個頂級的雙向攻防核心。（圖／美聯社／達志影像）

▲「AD」戴維斯交易包裹完整內容。（圖／Gemini AI/記者黃建霖監製）

▲行俠下個賽季的薪資總額降至約1.5億美元，一口氣甩掉近7000萬美元的負擔。（圖／美聯社／達志影像）

華盛頓巫師交易得到10次全明星長人「AD」安東尼·戴維斯（Anthony Davis）的重磅交易持續引發籃壇熱議。這樁涉及8名球員、多枚選秀權的「4換4」大型交易案，讓巫師正式組成「崔楊（Trae Young）+AD+薩爾（Alex Sarr）」的新三巨頭。然而，外界對於這筆交易的評價兩極，以下為各方專家與媒體的深入解析。多數專家對巫師成為AD的下家感到極度意外，因為此前完全沒有任何流言洩露。《SB Nation》（評級：華盛頓B / 達拉斯B+）分析師Ricky O’Donnell指出，雙方都透過這筆交易明確了未來的方向，這是截止日前最令人意外的變動。《Bleacher Report》（評級：華盛頓B+ / 達拉斯D-）分析師Dan Favale對獨行俠給出極低評價，但驚訝於巫師在得到崔楊後，竟敢再次將籌碼推向桌心。ESPN（評級：C）Kevin Pelton認為AD目前的價值已因其龐大的薪資與不穩定的出勤率大幅縮水，不再是昔日那個頂級的雙向攻防核心。部分專家肯定巫師總經理Will Dawkins正精準執行其「重建」的計畫。Hoops Rumors指出，巫師正利用AD因傷病僅出賽20場的低谷期「買低」，意圖在下個賽季重返競爭者行列。另外，根據The Stein Line報導，巫師視新秀Alex Sarr為具備換防能力的「超大型」大前鋒，引進AD是為了補齊另一塊禁區影響力拼圖。ESPN的Tim MacMahon指出，巫師在未動用本土年輕潛力與核心選秀權的情況下，就換回10次全明星，代價相對低廉。反對者則認為，這是一場過於危險的豪賭。32歲的AD過去一年內曾多次受傷，且在達拉斯期間從未連續出賽超過5場。薪資專家Bobby Marks提醒，AD有資格簽下4年2.75億美元的續約，這意味著當他37歲時，球隊需支付高達7610萬美元的年薪給一位出勤率極低的球員。CBS Sports與The Sporting News皆給出D+或C-的低分，質疑巫師為何要把薪資空間浪費在一位老化且易碎的球星身上，而非繼續透過選秀權有機增長。對於達拉斯獨行俠而言，這筆交易更像是現實的妥協。《運動畫刊》指出，獨行俠在「唐西奇換AD」交易一年後宣告失敗，球隊已正式進入重建期。透過這筆交易，獨行俠下個賽季的薪資總額降至約1.5億美元，一口氣甩掉近7000萬美元的負擔，並成功降至奢侈稅線與土豪線之下，節省約5700萬美元。美聯社（AP）報導，此舉是為了讓狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）成為球隊新招牌，讓他有更多發揮空間。儘管評價褒貶不一，但誠如《SB Nation》所述，巫師自2023年交易比爾（Bradley Beal）以來一直處於擺爛期，如今他們終於擁有兩位能相輔相成的明星球員。如果AD能保持健康，且巫師在2026年選秀會上能選到如布瑟（Cameron Boozer）等大年新秀，華盛頓或許真能一舉「飛向月球」。