本季NBA美國職籃（National Basketball Association）原本的主旋律是各隊瘋狂擺爛以爭奪2026年選秀狀元籤，然而在本週交易大限前，局勢發生了戲劇性轉變。猶他爵士與華盛頓巫師這兩支原本處於「搶狀元」領先地位的球隊，竟接連發動重磅交易，分別迎來「JJJ」傑克遜（Jaren Jackson Jr.）與「AD」戴維斯（Anthony Davis）。《ESPN》分析指出，這代表聯盟趨勢已發生重大的改變，各隊開始對2027年選秀抱持懷疑的態度。
爵士、巫師反向操作！從「搶狀元」變「組明星」
今日兩筆框架驚人相似的交易震撼聯盟。先是爵士隊換來禁區大將JJJ，巫師則隨即從獨行俠手中接下戴維斯。這兩支球隊送出的多為即將到期的合約與平庸的選秀資產，換回的則是年薪超過5000萬美金、具備全明星實力的禁區大將。
儘管這兩位球員目前在市場上因高額薪資與傷病史被視為「高風險資產」，但目前爵士陣中除了馬卡南（Lauri Markkanen）外就沒有高薪球員，因此對於薪資空間極為寬敞的爵士與除了崔楊（Trae Young）以外就沒有高薪的巫師來說，這正是買下球星的最佳時機。
4大趨勢轉變：為何爵士、巫師現在停止擺爛？
根據《ESPN》記者Tim Bontemps分析，這兩筆交易背後隱含了4個聯盟如今的趨勢。
1.2026選秀太強、2027太弱： 雖然2025、2026年有弗拉格（Cooper Flagg）與迪班薩（AJ Dybantsa）等超級天才加入NBA選秀，但根據聯盟消息來源透露，2027與2028年的選秀深度評價遠不如前兩年，因此不值得繼續擺爛為了樂透籤犧牲戰績。
2.自由市場枯竭： 由於薪資新制鼓勵提前續約，今年夏天自由市場預計會極少大咖球星聽取報價，因此爵士與巫師決定「提前發動」，提前在季中就透過交易鎖定有約在身的球星。
3.擺爛是有極限的：Tim Bontemps認為長期輸球會損害球隊文化，因此兩隊管理層都認為現在是轉向競爭模式的時機。目前巫師戰績13勝36敗，在東區排名第14；爵士目前戰績則是16勝35敗，西區排名第13，因此兩隊本季進入季後賽的機會都很渺茫。
4.薪資空間紅利： 對於不具備吸引大牌球星主動加盟條件的猶他與華盛頓來說，接下這些高薪合約是升級陣容最快的捷徑。
巫師「AD＋崔楊」計畫曝光！下半季冷藏、夏天簽長約續約
對於巫師球迷最關心的戴維斯動向，《ESPN》指出根據消息人士透露，為了確保在2026選秀會中保住前八順位的保護籤，巫師預計在下半季讓戴維斯與崔楊僅極少量的出賽，甚至直接輪休。
巫師如今的策略很明確，那就是先透過交易「囤積」人才，確保本季仍有機會獲得高順位籤，並在今年夏天與戴維斯、崔楊重新簽下長約，正式開啟奪冠窗口。
爵士「三塔」成形！超巨前場震撼聯盟
爵士隊則將實驗一套「超大號」陣容，由6呎10吋的JJJ、7呎1吋的馬卡南與7呎2吋的凱斯勒（Walker Kessler）組成鋼鐵防線。這套陣容的防守效率與空間適應性，將成為本賽季下半段最受關注的實驗。
