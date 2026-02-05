我是廣告 請繼續往下閱讀

▲唐西奇（Luka Doncic）、戴維斯（Anthony Davis）交易案結算。（圖／Gemini AI製圖/記者黃建霖監製）

▲根據ESPN知名記者Shams Charania報導，洛杉磯湖人、達拉斯獨行俠與猶他爵士完成了一筆震撼級別的三方交易，交易主菜為「Luka Doncic換Anthony Davis」。（圖／NOWnews社群中心製圖）

▲在去年，達拉斯獨行俠主將Luka Doncic（右）被交易至洛杉磯湖人，並從中換來Anthony Davis。（圖／美聯社／達志影像）

達拉斯獨行俠在今（5）日正式與華盛頓巫師達成重磅交易，將明星長人「AD」安東尼‧戴維斯（Anthony Davis）送往首都華盛頓。這筆交易不僅象徵著獨行俠過去一年的動盪正式畫下句點，更宣告球隊已完全轉型為以超級新秀弗拉格（Cooper Flagg）為核心的球隊。隨著唐西奇（Luka Doncic）交易案主角都離開了球隊，也能檢視去年這一筆交易的最終成敗，獨行俠最終只換回5名不重要的球員，以及3個首輪選秀權和3個次輪選秀權，無疑是最大輸家。回顧52周前，獨行俠總經理哈里森（Nico Harrison）做出震驚籃壇的決定，送走當家球星唐西奇以換回AD。如今一年過去，當初這筆豪賭所剩下的資產卻顯得極其微薄。如今哈里森已經被球隊開除，作為主菜的AD也被交易走，是時候檢視去年這筆交易案的最終成敗。根據美媒統計，在將AD與其他配套球員（包括哈迪、羅素與艾克森）送走後，獨行俠從這連串操作中最終獲得的資產名單如下：🏀球員部分： 克里斯蒂（Max Christie）、米德爾頓（Khris Middleton）、強森（AJ Johnson）、布蘭漢姆（Malaki Branham）、巴格利（Marvin Bagley III）。🏀選秀權部分： 2026年雷霆首輪籤、2026年太陽次輪籤、2027年公牛次輪籤、2029年湖人首輪籤、2029年火箭次輪籤、以及一枚受保護的2030年勇士首輪籤。媒體指出，除了三枚可能位於首輪後段的選秀權外，這些回報多為輪替球員或填補薪資空間的工具。當初被哈里森視為優於唐西奇的AD，如今在市場上的價值已大幅縮水。獨行俠「AD+歐文（Kyrie Irving）」雙星爭冠夢，在現實面前顯得脆弱不堪。AD在加盟後的首場比賽雖繳出26分、16籃板、7助攻與3阻攻的驚人數據，隨即因傷缺陣6周。本賽季AD甚至只打了5場比賽，就再度因小腿受傷休養了一個月。隨著歐文遭遇前十字韌帶（ACL）撕裂的重傷，獨行俠管理層最終決定止損。專家分析，若非獨行俠在去年春天幸運地以1.8%的機率抽中狀元籤並選入弗拉格，這樁唐西奇交易案恐將成為隊史最慘痛的噩耗。現年19歲的弗拉格本季展現出接班架勢，場均得分突破20分，近期更連續三場比賽突破30分。獨行俠選擇在交易大限前清空AD的合約，不僅是為了獲取未來的薪資彈性，更是為了確保佛雷格能擁有絕對的發揮空間。對於巫師而言，這筆交易則是另一場賭博。巫師並未付出太多核心資產就獲得了這位明星長人，並寄望AD能在康復後與崔楊（Trae Young）在首都重振雄風。