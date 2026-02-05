NBA美國職籃（National Basketball Association）交易大限倒數計時，明尼蘇達灰狼隊展現出近年來最瘋狂的野心。根據多位資深內部人士透露，灰狼隊正傾盡全隊資源，試圖發動一場驚天交易，以換取密爾瓦基公鹿隊的超級巨星「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）。為了達成目標，灰狼已明確表態，除了不動的核心愛德華茲（Anthony Edwards）以外，全隊皆可交易。
梭哈啦！雙塔＋防守悍將全在灰狼交易貨架上
根據名記Marc Stein報導，灰狼隊目前的戰略就是不參與其他球星的爭奪，將所有籌碼梭哈在字母哥一人身上。為此，灰狼已將陣中多名主力擺上談判桌，名單包括最強副手蘭德爾（Julius Randle）、防守悍將迪文森佐（Donte DiVincenzo）、麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）以及前年度最佳防守球員戈貝爾（Rudy Gobert）。
薪資大解套！清掉康利只為迎接兩屆MVP
灰狼在日前發動三方交易，將老將康利（Mike Conley）送走，這一舉動被視為「字母哥交易案」的計畫之一。根據薪資專家Bobby Marks的分析，這筆交易讓灰狼預估的奢侈稅從2400萬美金驟降至380萬美金，成功降至第一土豪線以下。
這項關鍵變動讓灰狼恢復了集合多份合約換取高薪球員的權利，這正是迎接入選兩屆MVP、本季薪資高達5410萬美金的字母哥所必備的門票。
灰狼試圖湊多方交易！公鹿的條件：麥丹尼爾斯與大批選秀籤
雖然灰狼誠意十足，但公鹿隊的要價依舊驚人。根據《運動畫刊》Chris Mannix 指出，公鹿將25歲的麥丹尼爾斯視為未來的防守支柱，是交易中不可或缺的核心。然而，由於灰狼在過去幾年的「贏在當下」操作中已經耗盡選秀權，目前正與全聯盟多隊聯繫，試圖透過多方交易籌措公鹿所需的「首輪籤大禮包」。
「明尼蘇達非常想在現在（截止日前）完成這筆交易。」一名聯盟高層透露，灰狼希望避免在夏天陷入全聯盟的搶人大戰。
