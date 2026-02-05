我是廣告 請繼續往下閱讀

在被交易至克里夫蘭騎士的消息震撼籃壇後，明星後衛哈登（James Harden）於訪談中透露，他在這次交易中特別心繫老東家洛杉磯快艇的未來。哈登表示，他希望透過這次離隊，能為快艇換回更多實質的資源以利球隊重建。根據報導，快艇隊在這樁交易中送走哈登，換回了明星後衛加蘭（Darius Garland）以及一枚次輪選秀權。哈登在接受《ESPN》專訪時直言：「我希望他們（快艇）能有機會重建，並獲得一些選秀資產。」儘管哈登在快艇的兩年半內未能達成奪冠目標，但他對這段時光充滿感激。他認為這是一樁對雙方都有利的商業決定，並表示：「我們共同創造了一些美好的回憶、勝利與快樂的時光。」快艇隊籃球營運總裁勞倫斯-法蘭克（Lawrence Frank）對新加盟的加蘭寄予厚望。他強調加蘭比36歲的哈登整整年輕了10歲，且兩度入選全明星賽，完全符合球隊「在贏球的同時年輕化」的目標。加蘭本季雖然受傷病困擾僅出賽26場，但場均仍能繳出18.8分與6.7次助攻。法蘭克讚許加蘭是一名技術精湛的控球後衛，具備優異的投籃與傳球視野，並能帶領精英等級的進攻體系。對於哈登個人而言，轉戰東區騎士隊是他職業生涯爭奪首冠的最新機會。騎士隊目前以30勝21負位居東區第5，且陣中擁有場均28.8分的超級球星米契爾（Donovan Mitchell）。哈登坦言：「我看到了在東區獲勝的機會。騎士擁有一支非常優秀的球隊與教練團。雖然我很想留在洛杉磯全力一搏，但我從未贏過總冠軍。以籃球專業的角度來看，我認為在克里夫蘭的機會更大一些。」騎士隊籃球營運總裁奧特曼（Koby Altman）也對哈登的加盟感到興奮，認為哈登的組織能力與季後賽經驗將大幅提升球隊的進攻層次與奪冠志向。