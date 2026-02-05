我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S離世至今，具俊曄（如圖）幾乎天天到墓園報到，深情模樣讓人看了鼻酸。（圖／李承道臉書）

女星大S（徐熙媛）去年2月2日過世，老公具俊曄這一年來悲痛不已，暴瘦一圈讓眾人心疼。日前由具俊曄替大S親自打造的紀念雕像在金寶山正式揭幕，南韓節目《名人生老病死的秘密》也製作特輯並來台跟拍具俊曄三天。原本節目組希望能夠採訪到具俊曄，但看到他哭得如此傷心，讓採訪記者決定放棄，直言這是他從業多年來第一次遇到、也最難受的一次採訪。韓國KBS電視台節目《名人生老病死的祕密》近日播出相關專題，不僅揭露大S病逝前的驚人細節，先前製作單位也特別來台灣專訪具俊曄，在三天跟拍過程中，發現他每天的行程幾乎一樣，準備食物擺在大S墓前，靜靜陪伴她。原本韓媒想採訪具俊曄，但他一度哭到無法對話，也讓大家看了心疼不已，最後決定放棄。採訪記者坦言自己是第一次遇到這種狀況，看到具俊曄如此痛苦，也讓他感慨說：「反倒是採訪壞人還比較容易。這是我人生中最難受的一次。」一個大男人如此誠摯地哭泣，心都碎了。另外節目也還原大S從發病到離世的過程，立刻在台韓、中國引發討論，不過有部分網友好奇，為何節目組知道這些真相？對此《名人生老病死的祕密》解釋，他們早就對具俊曄進行採訪，但具俊曄的狀態還是很不好，他只能將內容授權給節目組敘述，並要節目組務必對外轉達1句話：「希望所有愛熙媛的人們，永遠都不要忘了熙媛。」▲節目還原大S從發病到離世的過程，透露是經過具俊曄授權，希望大家永遠都不要忘了她。（圖／經紀公司提供）值得一提的是，韓媒透露具俊曄天天到大S長眠地金寶山報到，且風雨無阻，製作單位原以為下雨天會撲空，沒想到仍看到具俊曄現身，並淡淡回應：「一定要來啊，熙媛現在躺在這裡，比我更辛苦、更累。」簡單一句話，展現他對大S的深情。