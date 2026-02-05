我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA美國職籃（National Basketball Association）今（5）日迎來一場焦點對決，由克里夫蘭騎士隊客場挑戰洛杉磯快艇隊。然而，這場比賽的焦點全被賽前發生的重磅交易所掩蓋。騎士隊昨日正式宣佈，送出當家控衛加蘭（Darius Garland）及2026年二輪選秀權，從快艇隊換來11次全明星、前年度MVP哈登（James Harden）。騎士主帥阿特金森（Kenny Atkinson）在賽前接受媒體聯訪，談及這樁徹底改變球隊體系的交易案直呼：「希望哈登能重返火箭時期那樣具備宰制力的狀態。」談到被交易的加蘭，阿特金森滿懷感激地表示：「加蘭在騎士隊確實打出過非常亮眼的表現，他是一名頂尖球員，為這座城市做出了巨大貢獻。他人品很好，也是極具天賦的控球後衛。但現在，我們滿心期待哈登的到來。」阿特金森強調，哈登的加入將為騎士現有的陣容帶來全新的化學效應。他指出哈登與加蘭是截然不同類型的控衛，「哈登的履歷已經足以說明一切。我們迫不及待想和他並肩作戰，幫助他融入這支全新的隊伍。」當被問及哈登能否提升球隊競爭力並衝擊總冠軍時，阿特金森展現了十足的信心。他特別點出哈登最突出的優勢在於「籃球智商」與「比賽洞察力」。「我們非常相信，這樣的高球商能幫助球隊在季後賽中走得更遠。」阿特金森補充道，「此外，作為控衛，哈登的身材優勢非常明顯。出眾的身高不僅能讓他更好地串聯隊友、帶動身邊的人，還能在球隊需要得分時挺身而出。這些特質在季後賽舞台上都是珍貴的財富。」為了讓36歲的哈登發揮最大戰力，阿特金森透露他已經致電諮詢了哈登昔日的恩師、前火箭主帥德安東尼（Mike D'Antoni），希望能取得他的「使用說明書」。阿特金森表示，他的目標是重啟哈登在火箭效力時期那種具備宰制力的狀態，讓他與當家球星米契爾（Donovan Mitchell）組成全聯盟最具威脅的後場組合。騎士總裁奧爾特曼（Koby Altman）在官方聲明中也表達了對阿特金森執教哈登的期待，認為這位「風格獨特的球星」將是騎士重返總決賽的關鍵拼圖。根據球團最新消息，哈登目前已前往克里夫蘭進行入隊體檢。若一切順利，多家外媒預測哈登會於台灣時間2月8日，在騎士客場挑戰沙加緬度國王的比賽中迎來騎士生涯首秀。