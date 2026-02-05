我是廣告 請繼續往下閱讀

丹佛金塊今（5）日在客場對決紐約尼克，明星中鋒約基奇（Nikola Jokic）此役表現不佳，27投僅有10中，儘管他得到30分14籃板10助攻的大三元數據，穆雷（Jamal Murray）也砍下39分６助攻，但球隊防守表現不佳，被布朗森（Jalen Brunson）轟下42分9助攻8籃板，球隊終場以127：134在二度延長賽後落敗。尼克拿下近期8連勝，而金塊則是吞下3連敗。這場比賽戰局可說是峰迴路轉，生涯首度入選明星賽的穆雷，在例行賽第四節最後13.5秒命中跳投，讓金塊隊追成108：108，將比賽帶入到延長賽。之後兩隊激戰5分鐘，尼克中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns ）在延長賽剩下1分01秒時打進兩分，讓球隊取得超前。之後尼克守住金塊兩次進攻，但沒想到最後0.3秒布里吉斯（Mikal Bridges）被吹無球情況下犯規，讓布勞恩（Christian Braun）獲得兩罰追平比數。進入二度延長賽後，雖然尼克中鋒唐斯因六犯畢業，但球隊卻越戰越勇，布朗森（Jalen Brunson）穿針引線，布里吉斯連續三分球命中，讓主場軍取得7分領先。約基奇後續製造對手三分犯規，但他可能是受到體能影響，之後三罰竟然只有一中，儘管之後哈達威（Tim Hardaway Jr.）命中三分球，但布朗森投進關鍵中距離，帶領尼克走向勝利。