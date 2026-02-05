我是廣告 請繼續往下閱讀

紐奧良鵜鶘前鋒墨菲三世（Trey Murphy III）在今（5）日對陣密爾瓦基公鹿的比賽中，寫下了職業生涯最輝煌的一場進攻秀。他在比賽第四節投進個人全場第12記三分球，不僅打破鵜鶘隊史紀錄，也追平了柯瑞（Stephen Curry）本賽季所保持的單場三分球紀錄，全場轟下44分，雙雙寫下個人生涯新高，可惜鵜鶘延長賽以137：141輸給公鹿。在本場比賽中，墨菲展現了極其火燙的手感，出戰39分鐘內28投15中，其中三分球更是誇張的19投12中。他全場爆砍44分、6籃板、6助攻與3抄截，不僅得分創下職業生涯新高，精采表現更引發美國籃球媒體《ClutchPoints》的報導。鵜鶘本季戰績慘澹，關於墨菲的交易傳聞始終沒停過，外界此前盛傳金州勇士和洛杉磯湖人對他很感興趣，特別是在他今天大爆發，湖勇又接連在市場上受挫後，是否重新對他發起追求受到矚目。儘管墨菲打出了破紀錄的個人秀，但這場比賽對於鵜鶘隊來說卻是苦澀的。雙方一路鏖戰至延長賽，最終鵜鶘在客場以137：141不敵公鹿。吞下此敗後，鵜鶘遭遇三連敗，本季戰績滑落至13勝40負。鵜鶘成為本賽季全聯盟第一支吞下40場敗仗的球隊，目前僅以微弱的勝率優勢領先沙加緬度國王，排在西區第14位。墨菲的紀錄之夜最終「空砍」。在球隊正處於連敗低潮、排名墊底的艱難時刻，墨菲的進攻表現無疑是球隊唯一的亮點。隨著交易大限（2月5日）即將到來，戰績慘澹的鵜鶘是否會圍繞如墨菲這樣的年輕潛力進行陣容重整，金州勇士和洛杉磯湖人是否會對這位垂涎已久的側翼球員發起追求，受到關注。