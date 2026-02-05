達拉斯獨行俠將陣中球星「AD」戴維斯（Anthony Davis）送往華盛頓巫師，換回大量資產與選秀籤，球評李亦伸針對這筆交易提出看法，並且在影片中透露獨行俠的明星後衛厄文（Kyrie Irving）隨時會被交易。

我是廣告 請繼續往下閱讀
送走戴維斯是健康問題　厄文也會被交易？

去年二月獨行俠送走唐西奇（Luka Doncic）換來戴維斯引發球迷不滿，今年又把戴維斯交易出去，球評李亦伸認為AD的健康狀況是主因，他說：「戴維斯在獨行俠僅出賽29場，平均每場可以攻下20.2分，還有10.8個籃板跟1.8個火鍋，如果AD很健康的話他確實是一號人物，也是聯盟的前五等級的長人，但是他一直在受傷真的一點辦法都沒有」。

除了戴維斯之外，獨行俠另外一位球星厄文同樣也是傷病纏身，去年3月受傷後就沒有再出賽，李亦伸表示：「獨行俠送走戴維斯後，留下34歲的厄文意義不大，我想今年夏天，甚至於到明年的時間他們隨時會把厄文交易出去」。

送走戴維斯之後，未來幾年獨行俠將以弗拉格（Cooper Flagg）作為球隊核心，李亦伸認為在未來的3到5年獨行俠會在西區的末段般掙扎，重建之路會非常漫長。

巫師戰力再升級　有望重返季後賽？

而在巫師隊方面，前陣子才透過交易得到崔楊（Trae Young），今天又拿到明星長人戴維斯，再加上年僅20歲的薩爾（Alex Sarr），李亦伸預測：「只要能夠保持健康，我相信巫師在未來兩年內有機會重新成為東區季後賽的球隊」。

更多NBA相關新聞

NBA／巫師季後賽無望還買AD？背後操盤邏輯曝　劍指下季東區版圖

唐西奇換AD成最大笑話！獨行俠認賠殺出　前總管名言遭全網鞭屍

NBA／獨行俠變天！送走AD後輪到厄文？名記勸別急：一起擺爛就好


相關新聞

NBA／火箭90：114慘敗綠軍！教頭、申京竟被趕出場　KD平本季最糟

NBA／布朗森轟下42分！尼克134：127勝金塊奪8連勝　穆雷空砍39分

NBA／熱火出局！拿希洛換字母哥被公鹿打槍　名記：根本看不上他

NBA／灰狼瘋搶字母哥！除狼王全可賣　公鹿不手軟必要1人＋首輪籤