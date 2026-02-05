我是廣告 請繼續往下閱讀

達拉斯獨行俠將陣中球星「AD」戴維斯（Anthony Davis）送往華盛頓巫師，換回大量資產與選秀籤，球評李亦伸針對這筆交易提出看法，並且在影片中透露獨行俠的明星後衛厄文（Kyrie Irving）隨時會被交易。去年二月獨行俠送走唐西奇（Luka Doncic）換來戴維斯引發球迷不滿，今年又把戴維斯交易出去，球評李亦伸認為AD的健康狀況是主因，他說：「戴維斯在獨行俠僅出賽29場，平均每場可以攻下20.2分，還有10.8個籃板跟1.8個火鍋，如果AD很健康的話他確實是一號人物，也是聯盟的前五等級的長人，但是他一直在受傷真的一點辦法都沒有」。除了戴維斯之外，獨行俠另外一位球星厄文同樣也是傷病纏身，去年3月受傷後就沒有再出賽，李亦伸表示：「獨行俠送走戴維斯後，留下34歲的厄文意義不大，我想今年夏天，甚至於到明年的時間他們隨時會把厄文交易出去」。送走戴維斯之後，未來幾年獨行俠將以弗拉格（Cooper Flagg）作為球隊核心，李亦伸認為在未來的3到5年獨行俠會在西區的末段般掙扎，重建之路會非常漫長。而在巫師隊方面，前陣子才透過交易得到崔楊（Trae Young），今天又拿到明星長人戴維斯，再加上年僅20歲的薩爾（Alex Sarr），李亦伸預測：「只要能夠保持健康，我相信巫師在未來兩年內有機會重新成為東區季後賽的球隊」。