明尼蘇達灰狼隊今（5）日遠征多倫多，面對暴龍隊展現極強韌性。儘管比賽中一度落後多達18分，但在當家球星「蟻人」愛德華茲（Anthony Edwards）末節砍分帶領下，灰狼最終以128：126逆轉氣走暴龍。這場勝利對灰狼而言意義非凡，不僅是球隊時隔22年首度在多倫多主場贏球，更一舉終結了客場對戰暴龍的20連敗，排名也躍升至西區第5。灰狼今日開賽手感欠佳，第二節防守端崩盤被暴龍單節狂轟37分，半場結束時以59：72落後。第三節初，暴龍更在奎克利（Immanuel Quickley）與英格拉罕（Brandon Ingram）聯手下將分差擴大至18分，眼看多倫多的不敗紀錄即將延續。然而進入決勝節，灰狼展現截然不同的防守強度。趁著暴龍核心巴雷特（RJ Barrett）關鍵時刻連續失誤，愛德華茲開啟進攻模式頻頻衝擊籃框，帶領球隊打出一波12：2的反擊高潮直接反超比分。最終愛德華茲全場砍下30分、8籃板、5助攻，成為逆轉第一功臣。除了愛德華茲的明星級表現，灰狼板凳端也打出驚人深度。替補控衛海蘭德（Bones Hyland）此役化身板凳暴徒，轟下20分、7籃板；迪文森佐（Donte DiVincenzo）則在外線埋伏，單場挹注5記三分球貢獻15分。灰狼先發陣容同樣穩定輸出，麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）19分、蘭德爾（Julius Randle）17分，而戈貝爾（Rudy Gobert）則繳出10分、12籃板的雙十數據，穩住禁區防線。猛龍隊方面，英格拉罕攻下全隊最高的25分，全能球星巴恩斯（Scottie Barnes）則差點達成大三元，繳出22分、10籃板與8助攻。暴龍全場大部分時間保持領先，卻在比賽最後兩分鐘崩盤。愛德華茲在最後9.4秒的兩罰一中雖然給了暴龍追平或絕殺的機會，但暴龍最後一擊無功而返，只能遺憾看著對戰灰狼的22年主場魔咒毀於一旦。