我是廣告 請繼續往下閱讀

日前克里夫蘭騎士與洛杉磯快艇達成協議，以全明星控衛加蘭（Darius Garland）互換11次全明星哈登（James Harden）。今（5）日兩軍就於洛杉磯主場正面對壘。雖然兩位交易主角今日皆未上陣對決舊主，但騎士在當家球星米契爾（Donovan Mitchell）的高效領軍下，全場一路壓制，最終以124：91血虐快艇33分。本季騎士隊為衝擊總冠軍，不惜繳納高額奢侈稅，並在昨日決定送出年輕核心戰力加蘭，換回具備頂級控場能力的哈登，期盼哈登能帶給團隊全新的化學效應。反觀快艇隊在哈登離隊、加蘭還需融入體系的情況下，今日戰力大打折扣。儘管主將雷納德（Kawhi Leonard）依舊穩健，但缺乏組織者的快艇全場進攻滯礙難行，僅靠個人單打支撐，最終在主場寫下難堪一敗。騎士隊米契爾今日手感火燙，僅出賽30分鐘就以19投 10 中狂飆29分、9助攻、5籃板及4抄截 的全能數據，首節便帶隊打出36：18的震撼開局。此外，剛從國王來到騎士的後衛施羅德（Dennis Schroder）今日也迎來首秀，板凳出發高效進帳11分、6助攻、3抄截。此役同樣迎來騎士首秀的艾利斯（Keon Ellis）上場19分鐘繳出6分、3籃板的表現。在米契爾的組織下，騎士全隊共5人得分上雙，禁區悍將艾倫（Jarrett Allen）也繳出10分、11籃板 的雙十成績。快艇隊方面，雷納德在全場被包夾的情況下，仍展現「生化人」本色，20投10中攻下25分、8籃板、4助攻，將個人連續得分「20+」的紀錄推進至29場。前鋒科林斯（John Collins）也挹注19分，但除了這兩人之外，快艇沒有球員得分上雙，團隊三分球更僅有15投2中的慘烈表現，導致分差被擴大至30分以上。騎士隊贏球後收穫二連勝，而快艇則吞下二連敗。對於騎士球迷而言，最期待的莫過於哈登的加盟首秀。根據多家美媒猜測，哈登預計將於台灣時間2月8日客場對戰國王時正式披上騎士戰袍，與米契爾合組聯盟最強後場。快艇則將進入艱難的客場之旅，2月7日首先對決同樣近況火熱的沙加緬度國王。