▲白冰冰（如圖）能夠理解S媽現在的心情，直言：「會需要很長的一段時間，因為那很突然。」（圖／記者王意馨攝影）

女星大S（徐熙媛）去年2月2日過世，讓S媽、老公具俊曄傷心不已，同樣痛失愛女的白冰冰，今（5）日出席「超級冰冰show」尾牙，提到大S時忍不住拭淚，透露昨天才打給S媽，這一年不斷安慰她，告訴她還有女兒、孫子女們。另外，白冰冰也向具俊曄喊話，要他不能繼續傷心下去。白冰冰在女兒白曉燕過世後，有長達8年的時間以淚洗面，坦言通常10年能走出傷痛，但她直到第11年都還在哭，因此能夠理解S媽現在的心情，「會需要很長的一段時間，因為那很突然」，看著自己孩子的生命一點一滴消逝，過程是非常折磨的。白冰冰坦言這一年自己經常私訊S媽，提供法律諮詢及心情安慰，並告訴她「妳不是一個人，還有女兒、孫子女們」，說過陣子想邀請S媽跟女婿具俊曄去峨眉湖住一陣子，調適心情。看到具俊曄因失去大S崩潰暴瘦，白冰冰也喊話「他不能繼續傷心下去」，希望具俊曄能再回到這個圈子，不必唱歌跳舞，但可以讓大家給他一個溫暖的擁抱，「我們希望他越來越好，無論在台灣還是韓國」。民視《超級冰冰Show》上周繼續蟬聯收視冠軍，製作人同時也是主持人白冰冰為了慰勞辛苦的幕前幕後工作人員，席開20桌，並大手筆灑了上百萬元的紅包，祝福大家馬年「馬到成功，馬上發財」。