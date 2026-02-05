已故女星大S（徐熙媛）的個性在演藝圈是出了名的仗義，好友吳佩慈昨（4）日發文分享，大S曾說過想和她重組家庭，大S出去賺錢，讓她在家帶小孩，這番承諾令吳佩慈感動。而大炳的弟弟小炳（余俊賢）在大S過世後也曾發文分享她的暖心故事，表示大S在大炳於海外住院期間，多次慷慨解囊金援醫療費。大炳過世後小炳帶著哥哥骨灰返台，也是大S派保鑣去機場接機、保護他們回家的，這些恩情他一直放在心中。
大S真的是俠女！金援大炳醫療費、派保鑣接機
男星大炳2012年7月20日因急性肺炎引發多重器官衰竭，在北京病逝，享年37歲。當時弟弟小炳飛往北京照料哥哥、處理後事，多年後他在臉書透露，是大S在他們家最困難的時候，對他們伸出援手，「哥哥生病的時候，妳私底下給予我大量的金錢，然後我把哥哥帶回來台灣的時候，妳還派許多人到機場去保護我們…」
這些恩情小炳感念於心，並稱讚大S真的是一個不可多得的好女孩，「私底下相處，就像是一個非常好的家人，常常關心我，送了很多很好看的書讓我變得更好」、「這輩子能夠認識妳，是我最幸運的事情之一」。
小炳見哥遺體打擊太大 大S鼓勵他改名重獲新生
除此之外，小炳還曾在節目《新聞挖挖哇》分享大S建議他改名的故事。當年小炳因為哥哥過世的打擊太大，因此陷入酗酒暴躁的情緒中，看見大炳的遺體更讓他留下創傷症候群。大S當時鼓勵他，可以改變藝名，「她叫我做回我自己，不要再跟著哥哥的腳步」。於是小炳才以本名余俊賢為靈感，將藝名改成「余俊俊」，重新出發，戒酒成功。
大S要他「別節哀」！小炳拿這句話安慰小S
日前大S過世屆滿1周年時，小炳也接受中國雜誌《人物》的專訪，他進一步透露更多大S鼓勵他的字句。小炳表示自己當時頂著巨大壓力不敢輕易在外人面前掉眼淚，只有大S告訴他，「小炳，我們常常會說節哀順變，順變（順應變故）沒有錯，可是節哀是不可以的。你千萬不可以節哀，你要哭就哭出來，大力地哭出來」。
小炳當時聽了大S的話立刻淚崩，心裡的大石頭終於放下，這句話也成了他的救命稻草。如今輪到小S（徐熙娣）經歷喪姊之痛，小炳也以過來人的身分安慰她「不要節哀」，希望她能好好痛哭一場再慢慢振作，不用硬要裝堅強；當時小S還回覆小炳：「我想你應該是目前世界上最了解我傷痛的人。」這份失去手足的傷痛，都成了他們一輩子最堅強的養分。
