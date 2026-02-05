2026年世界棒球經典賽（WBC）開打在即，各國列強已進入最後備戰狀態。日本隊監督井端弘和在接受日媒《TBS NEWS DIG》專訪時，與傳奇名投槙原寬己針對投手調度進行深度對談。井端弘和在訪談中坦言，首戰對決台灣隊不排除祭出道奇王牌山本由伸（Yoshinobu Yamamoto）掛帥先發。
鎖定台灣搶開門紅 井端親證山本由伸高機率扛首戰
談及首戰對手，槙原寬己直言首場比賽對手正是曾在12強賽擊敗日本的台灣，若能順利取勝，將對後續晉級之路大有幫助，因此大膽推測山本由伸極大機率會擔綱開幕戰投手。
對此，井端弘和給出了正面回應，表示「十分有可能」，並強調首戰對於大賽氣氛至關重要。井端回憶自己過去球員時代也曾在首戰陷入苦戰，因此在開幕戰派出陣中最強的投手，確實是目前教練團心中的核心方案。
顛覆傳統調度！日本隊擬採「三先發」接力鎖死對手
除了山本由伸之外，井端監督更透露本屆經典賽日本隊將採取「三先發」的策略，而非日本傳統的先發接中繼。井端解釋，由於經典賽設有投球數限制，他正與投手教練研議「先發→第二先發→第三先發」的接力模式。
槙原寬己推薦即將挑戰美職的菅野智之（Tomoyuki Sugano）擔任二號先發，井端監督對此相當認同，認為菅野在適應大聯盟用球、大聯盟計時器以及電子暗號系統（PitchCom）的能力明顯優於其他選手，是接續山本由伸最穩定的保險。
伊藤大海大心臟獲認可 守護神不設限保留調度彈性
對於守護神的人選，槙原寬己點名具有極強「投球膽識」的伊藤大海。井端監督回憶伊藤職棒第一年參與奧運時，就展現了完全不怯場的特質，且近年實力又更上一層樓。井端甚至構想出一套「極端策略」，讓山本由伸、菅野智之與伊藤大海各負擔3局，一人解決三局的方式鎖住首戰。
井端弘和表示，雖然陣中擁有大勢、平良海馬、石井大智等後援悍將，但本屆日本隊將採取隨機應變的模式，首要目標是觀察選手對比賽用球與現場節奏的適應力，在集訓與熱身賽後，做出最完美的排列組合。
我是廣告 請繼續往下閱讀
談及首戰對手，槙原寬己直言首場比賽對手正是曾在12強賽擊敗日本的台灣，若能順利取勝，將對後續晉級之路大有幫助，因此大膽推測山本由伸極大機率會擔綱開幕戰投手。
對此，井端弘和給出了正面回應，表示「十分有可能」，並強調首戰對於大賽氣氛至關重要。井端回憶自己過去球員時代也曾在首戰陷入苦戰，因此在開幕戰派出陣中最強的投手，確實是目前教練團心中的核心方案。
顛覆傳統調度！日本隊擬採「三先發」接力鎖死對手
除了山本由伸之外，井端監督更透露本屆經典賽日本隊將採取「三先發」的策略，而非日本傳統的先發接中繼。井端解釋，由於經典賽設有投球數限制，他正與投手教練研議「先發→第二先發→第三先發」的接力模式。
槙原寬己推薦即將挑戰美職的菅野智之（Tomoyuki Sugano）擔任二號先發，井端監督對此相當認同，認為菅野在適應大聯盟用球、大聯盟計時器以及電子暗號系統（PitchCom）的能力明顯優於其他選手，是接續山本由伸最穩定的保險。
伊藤大海大心臟獲認可 守護神不設限保留調度彈性
對於守護神的人選，槙原寬己點名具有極強「投球膽識」的伊藤大海。井端監督回憶伊藤職棒第一年參與奧運時，就展現了完全不怯場的特質，且近年實力又更上一層樓。井端甚至構想出一套「極端策略」，讓山本由伸、菅野智之與伊藤大海各負擔3局，一人解決三局的方式鎖住首戰。
井端弘和表示，雖然陣中擁有大勢、平良海馬、石井大智等後援悍將，但本屆日本隊將採取隨機應變的模式，首要目標是觀察選手對比賽用球與現場節奏的適應力，在集訓與熱身賽後，做出最完美的排列組合。