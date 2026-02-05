我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝金燕在深夜向自己喊話：「謝金燕不要害怕失敗，我當妳的靠山」。（圖／JeannieHsieh謝金燕___bbb FB）

藝人大S（徐熙媛）在2日過世一周年，她的親友齊聚在金寶山，為她的紀念雕像舉行揭幕儀式，催淚畫面逼哭眾人。而謝金燕在看到大S雕像後，也在隔天深夜有感而發，表示自己的人生不想重來，因為滋養自己變堅強的養分都太苦，但她也霸氣向越來越堅強勇敢的自己喊話：「謝金燕不要害怕失敗，我當妳的靠山」。大S的紀念雕像在2日舉行揭幕儀式後，隔天謝金燕發文表示：「2月2日看到天使的雕像，深夜有感而發！」她透露很多人問過她若人生可以重來，想要怎麼過，但謝金燕堅定表示不想重來，「因為那些滋養我變得更堅強的養分都太苦了」，但她也慶幸在亂衝亂撞的人生中，自己依然沒忘初心，只希望有更多時間堆疊自己喜歡的作品與舞台，「雖然環境困難，但志在千里，每一天我都要更加勇敢」，並向自己喊話：「謝金燕妳不要害怕失敗…我當妳的靠山，雖然我就是妳…」謝金燕雖然現今已是大街小巷都知道的知名歌手，但其實她出道以來的路並不順遂，在17歲時，就因與姊姊謝青燕及友人出遊時，發生嚴重車禍，導致她脊椎移位、多處骨頭斷裂、肺積水、腦震盪、大腿灼傷等，而駕駛友人當場身亡，謝金燕姊姊則全身近七成灼傷。其中，謝金燕甚至被醫生評估需坐輪椅度日，不過她憑著堅強意志力與長期復健，在1993年就重返演藝圈，積極展開活動，並在之後以〈嗶嗶嗶〉、〈姐姐〉等台語電音音樂，再度登上事業高峰。雖然克服了身體上的傷痛，但謝金燕家庭關係也非常複雜，多年深陷與父親豬哥亮之間的複雜情仇，謝金燕還曾在演唱會的VCR中控訴，父親在婚姻中出軌、對母親施暴，甚至在謝金燕姊妹年幼時拋下家庭。而豬哥亮隨後也發布長達10分鐘的影片，反擊女兒「妳好毒」，並揭露謝金燕未婚生子的舊事，讓雙方關係降至冰點。謝金燕跟豬哥亮因家庭糾紛，長達10多年不見面後，在2017年豬哥亮大腸癌末期住院，親情終究在生死面前軟化，謝金燕放下多年積怨，趕赴醫院病榻前守候。兩人失聯18年後終於重逢，據傳當時父女相擁痛哭，互道「對不起」。 謝金燕陪伴父親走完人生最後一段路，並在聲明中表示「爸爸已無病痛、往生極樂」。這場橫跨數十年的恩怨，最終在眼淚與陪伴中畫下和平的句點，謝金燕也完成了與自己、與父親的和解。