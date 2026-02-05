隨著2026年世界棒球經典賽（World Baseball Classic）腳步逼近，上屆打進八強的義大利隊正迎來全新風貌。在前洋基捕手Francisco Cervelli接下總教練一職後，這支歐洲勁旅誓言要在本屆賽事中「喚醒沈睡的棒球世界」。在生涯於費城費城人效力11個賽季拿下109勝的強投諾拉（Aaron Nola）加入後，這支球隊的戰力絕不可小覷。為了讓球迷快速掌握這支藍色軍團的戰力，以下為義大利陣容預測，以及他後續的備戰重點與預測陣容。
WBC義大利教練團大換血：Cervelli注入「非度假」心態
義大利棒協（FIBS）在去年進行了領導層改組，由Francisco Cervelli取代名人堂球星Mike Piazza成為新任總教練。Cervelli強調這次參賽絕非「度假」，而是要帶著嚴肅的求勝心態，這也是他與教練團成員、前洋基隊友Jorge Posada共同灌輸給球隊的觀念。義大利隊希望能繼2023年打入八強後，再創佳績。
WBC義大利重點球星與潛在陣容（預測）
根據《World Baseball Network》分析與多方報導，由於義大利國籍法規變更，本屆陣容將更倚重本土培養球員與具有強烈參賽意願的大聯盟球星。
🟡 1. 主力打線
📍Vinnie Pasquantino（皇家一壘手）： 2023年班底，已確認參賽。雖然上屆義大利全隊僅敲出一轟，但在Pasquantino承諾回歸後，他將是球隊不動的第四棒人選。
📍Jac Caglianone（皇家DH/外野）： 備受期待的皇家隊大物新秀，已表達參賽意願。他的加入將為義大利隊提供急需的長打火力。
🟡 2. 投手戰力
📍Aaron Nola（費城人先發）： 費城人總教練Rob Thomson曾透露，這位資深右投有意為義大利披掛上陣，若成真將是王牌投手。
📍Sam Aldegheri（天使左投）： 史上首位在義大利土生土長並登上MLB的投手。他在2024年登上大聯盟，預計將進入先發輪值。
Chase Burns（紅人新秀）： 2024年選秀榜眼，擁有王牌潛力的年輕手臂。
🟡 3. 外野防線
📍Brandon Nimmo（大都會）： 曾在2017年參賽，預計將鎮守左外野並擔任開路先鋒。
Sal Frelick（釀酒人）： 攻守俱佳的右外野手，上屆WBC繳出.768的OPS，本季在防守端表現優異。
🟡 4. 內野與捕手
📍Nicky Lopez（游擊手）： 上屆表現最佳球員之一，雖然在大聯盟打擊數據下滑，但仍是游擊防區首選。
📍Brett Sullivan（捕手）： 預計將繼續擔任主戰捕手。
📍Kyle Teel（白襪新秀）： 已宣布有意加入球隊。
WBC義大利預測先發打線
根據目前資訊推測的先發陣容如下：
📍右外野Sal Frelick
📍左外野Brandon Nimmo
📍一壘Vinnie Pasquantino
📍指定打擊Jac Caglianone
📍三壘Filippo Di Turi（釀酒人潛力新秀）
📍中外野Sam Haggerty
📍二壘Miles Mastrobuoni
📍游擊Nicky Lopez
📍捕手Brett Sullivan
WBC義大利賽程資訊
義大利隊被分在B組，比賽地點位於休士頓。賽程安排讓他們有機會在遭遇強敵前累積勝場：
📍3月7日 13:00 EST： 對戰 巴西（Team Brazil）
📍3月8日 13:00 EST： 對戰 英國（Team Great Britain）
📍3月10日 21:00 EST： 對戰 美國（Team USA）
📍3月11日 19:00 EST： 對戰 墨西哥（Team Mexico）
義大利隊必須在前兩戰把握機會取勝，才能在面對擁有豪華陣容的美國與墨西哥時，保有晉級複賽的競爭力。
WBC義大利歷屆歷史戰績回顧
📍2013年：隊史最佳第7名
連克美洲強權：在2013年第3屆WBC分組賽中，義大利接連以6：5險勝墨西哥，隨後以14：4提前在第8局扣倒加拿大，震驚籃壇。
創下排名紀錄：雖然最終在複賽先後以1分之差惜敗於多明尼加與波多黎各，但第7名的成績至今仍是義大利在經典賽史上的最高紀錄。
📍2023年：首度挺進8強
分組突圍：在2023年第5屆WBC，義大利在分組賽首戰於延長賽以6：3力克古巴。
前進東京：在關鍵的最後一戰，義大利以7：1大勝荷蘭，在分組5隊戰績完全相同的極端情況下，憑藉失分率優勢以分組第2晉級，隊史首度闖入8強複賽。
不敵當屆冠軍：義大利最終在東京舉辦的8強賽中，以3：9敗給了最終奪冠的日本隊。
📍其他重要國際賽成就
2010年洲際盃（Intercontinental Cup）銅牌：這是義大利在世界級成棒賽事中的首枚獎牌。當屆賽事義大利曾以3：0完封日本，並在銅牌戰於台中洲際球場以4：3擊敗地主中華台北。
歐洲棒球錦標賽（European Championship）霸主：義大利在歐洲賽場擁有強大統治力，隊史累計獲得過10枚歐錦賽金牌。
我是廣告 請繼續往下閱讀
義大利棒協（FIBS）在去年進行了領導層改組，由Francisco Cervelli取代名人堂球星Mike Piazza成為新任總教練。Cervelli強調這次參賽絕非「度假」，而是要帶著嚴肅的求勝心態，這也是他與教練團成員、前洋基隊友Jorge Posada共同灌輸給球隊的觀念。義大利隊希望能繼2023年打入八強後，再創佳績。
根據《World Baseball Network》分析與多方報導，由於義大利國籍法規變更，本屆陣容將更倚重本土培養球員與具有強烈參賽意願的大聯盟球星。
🟡 1. 主力打線
📍Vinnie Pasquantino（皇家一壘手）： 2023年班底，已確認參賽。雖然上屆義大利全隊僅敲出一轟，但在Pasquantino承諾回歸後，他將是球隊不動的第四棒人選。
📍Jac Caglianone（皇家DH/外野）： 備受期待的皇家隊大物新秀，已表達參賽意願。他的加入將為義大利隊提供急需的長打火力。
🟡 2. 投手戰力
📍Aaron Nola（費城人先發）： 費城人總教練Rob Thomson曾透露，這位資深右投有意為義大利披掛上陣，若成真將是王牌投手。
📍Sam Aldegheri（天使左投）： 史上首位在義大利土生土長並登上MLB的投手。他在2024年登上大聯盟，預計將進入先發輪值。
Chase Burns（紅人新秀）： 2024年選秀榜眼，擁有王牌潛力的年輕手臂。
📍Brandon Nimmo（大都會）： 曾在2017年參賽，預計將鎮守左外野並擔任開路先鋒。
Sal Frelick（釀酒人）： 攻守俱佳的右外野手，上屆WBC繳出.768的OPS，本季在防守端表現優異。
🟡 4. 內野與捕手
📍Nicky Lopez（游擊手）： 上屆表現最佳球員之一，雖然在大聯盟打擊數據下滑，但仍是游擊防區首選。
📍Brett Sullivan（捕手）： 預計將繼續擔任主戰捕手。
📍Kyle Teel（白襪新秀）： 已宣布有意加入球隊。
根據目前資訊推測的先發陣容如下：
📍右外野Sal Frelick
📍左外野Brandon Nimmo
📍一壘Vinnie Pasquantino
📍指定打擊Jac Caglianone
📍三壘Filippo Di Turi（釀酒人潛力新秀）
📍中外野Sam Haggerty
📍二壘Miles Mastrobuoni
📍游擊Nicky Lopez
📍捕手Brett Sullivan
義大利隊被分在B組，比賽地點位於休士頓。賽程安排讓他們有機會在遭遇強敵前累積勝場：
📍3月7日 13:00 EST： 對戰 巴西（Team Brazil）
📍3月8日 13:00 EST： 對戰 英國（Team Great Britain）
📍3月10日 21:00 EST： 對戰 美國（Team USA）
📍3月11日 19:00 EST： 對戰 墨西哥（Team Mexico）
義大利隊必須在前兩戰把握機會取勝，才能在面對擁有豪華陣容的美國與墨西哥時，保有晉級複賽的競爭力。
WBC義大利歷屆歷史戰績回顧
📍2013年：隊史最佳第7名
連克美洲強權：在2013年第3屆WBC分組賽中，義大利接連以6：5險勝墨西哥，隨後以14：4提前在第8局扣倒加拿大，震驚籃壇。
創下排名紀錄：雖然最終在複賽先後以1分之差惜敗於多明尼加與波多黎各，但第7名的成績至今仍是義大利在經典賽史上的最高紀錄。
📍2023年：首度挺進8強
分組突圍：在2023年第5屆WBC，義大利在分組賽首戰於延長賽以6：3力克古巴。
前進東京：在關鍵的最後一戰，義大利以7：1大勝荷蘭，在分組5隊戰績完全相同的極端情況下，憑藉失分率優勢以分組第2晉級，隊史首度闖入8強複賽。
不敵當屆冠軍：義大利最終在東京舉辦的8強賽中，以3：9敗給了最終奪冠的日本隊。
📍其他重要國際賽成就
2010年洲際盃（Intercontinental Cup）銅牌：這是義大利在世界級成棒賽事中的首枚獎牌。當屆賽事義大利曾以3：0完封日本，並在銅牌戰於台中洲際球場以4：3擊敗地主中華台北。
歐洲棒球錦標賽（European Championship）霸主：義大利在歐洲賽場擁有強大統治力，隊史累計獲得過10枚歐錦賽金牌。