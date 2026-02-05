我是廣告 請繼續往下閱讀

▲白冰冰（如圖）出席《超級冰冰Show》尾牙，大手筆送上百萬元的紅包。（圖／民視提供）

▲白冰冰這幾年也提攜不少新人，固定合作的歌手約有30幾個，簽約藝人10幾個。（圖／民視提供）

資深女星白冰冰闖蕩演藝圈多年，今年70歲的她保養得宜，日前更被稱讚年輕時的照片「撞臉」周子瑜，引發熱議。今（5）日白冰冰出席《超級冰冰Show》尾牙宴，開玩笑說自己的保養秘訣是靠工作壓力，並透露自己沒有做任何醫美。另外，白冰冰自豪至今還在學習新事物，不僅會跳韓國男團TWS的撒嬌舞，就連啦啦隊經典應援舞「32撞」也難不倒她。白冰冰直呼人生70才開始，至今仍不斷嘗試新事物的她，甚至會跳近期超夯的撒嬌舞。今尾牙宴結束時，白冰冰與一手栽培的本土女團「Give me five少女隊」一起對鏡頭跳起撒嬌舞，魅力絲毫不輸一旁的年輕美眉。另外，白冰冰今現身皮膚依舊白皙水嫩，讓人不禁讚嘆，她分享保養秘訣笑說是靠工作壓力，甚至沒做任何醫美。面對衰老，白冰冰直言老是必然的，抱持正向態度說：「我只有面對、迎接它。」分享過去有人找她演阿嬤，當下直接拒絕，但現在已能自我調侃說自己就是老奶奶，相當豁達。節目《超級冰冰Show》收視亮眼，白冰冰為了犒賞幕前幕後的工作人員，席開20桌，並大手筆送上百萬元的紅包。另外，白冰冰這幾年也提攜不少新人，固定合作的歌手約有30幾個，簽約藝人10幾個。《超級冰冰Show》感恩餐會眾星雲集，民視總經理廖季方，執行副總許念台與民視同仁共襄盛舉外，節目主持群和常客「台一線」東諺、阿玟、蔡家蓁、蔡亞露、明亮、陳思瑋、「Give me five少女隊」、曾瑋中、麗小花、唐儷、楊哲、林奕妘、周氏兄弟、董至成、曾昱嘉、楊惠絜等人和音樂大師孔鏘老師也到場同歡。