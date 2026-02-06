我是廣告 請繼續往下閱讀

距離NBA交易截止時間不到12小時，各隊都在這段時間積極補強，不過西區傳統強權洛杉磯湖人至今仍靜悄悄，在東區這邊，克里夫蘭騎士補進哈登（James Harden），球評李亦伸認為，到目前為止騎士隊是最大贏家。湖人隊目前的戰績是30勝19敗排在西區第6，球評李亦伸表示：「湖人隊目前這套陣容不僅防守太爛，三分穩定度也不夠，不是一支爭冠級別的球隊，如果想要爭冠就必須做出1-2筆關鍵交易」。另外李亦伸也補充，湖人隊不缺得分進攻的球員，需要補強的是能得分、能改變比賽節奏的角色球員，但是到目前為止湖人隊仍沒有動作，如果接下來未進行補強，紫金大軍毫無爭冠機會。相比湖人，騎士隊大動作補強獲球評大讚，他們先送走鮑爾（Lonzo Ball）和亨特（De'Andre Hunter）清出薪資空接來交易哈登，李亦伸認為騎士隊迎來「大鬍子」後戰力直接大升級，成為這兩年最有實力爭冠的東區球隊。