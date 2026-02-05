我是廣告 請繼續往下閱讀

▲大S雕像揭幕儀式上，已宣告分手的昔日情侶王柏傑（左）、謝欣穎（右）連袂現身，兩人共撐雨傘、面容哀戚，卻引發外界對他們「舊情復燃」的揣測。（圖／記者吳翊緁攝影）

▲謝欣穎出席PRADA在微風南山的新店開幕，下半身有薄紗透視的性感效果，手上提著是她看中意、想買來犒賞自己的包包。（圖／記者朱永強攝）

謝欣穎今（5）日出席PRADA在微風南山的新店開幕，各方關注焦點都在她與舊愛王柏傑日前一起撐傘、出席大S（徐熙媛）的紀念雕像揭幕儀式，引起各方對於他們「舊情復燃」的好奇。她坦言：「很感謝小S姐邀請，讓我跟王柏傑以朋友的關係一起去，探望親愛的姐姐。」她還打趣稱目前家裡的床：「只有我的狗和我自己睡。」感情上都經歷過風雨的謝欣穎和王柏傑，曾經被看好有望走入婚姻，彼此交往4年後來又傳分手，甚至還扯出在楊祐寧婚禮上互潑飲料的風波，兩人都否認。近日他們不但一起出席大S（徐熙媛）的紀念雕像揭幕儀式，還共撐一把傘，各方都懷疑是否已復合，但謝欣穎今仍強調就是「朋友的關係」，並沒有承認是否復合。她表示和王柏傑都是受到邀請才出席，很感謝提出邀約的小S，能讓她們去探望心中很思念的大S，當天心裡充滿對大S的懷念，沒想到各方好奇的重點都在她與王柏傑有沒有復合，兩人到現在都稱還是朋友。當媒體記者聽到她最近忙著準備將開拍的電影，為了可能超出能力的角色，壓力大到常做惡夢，問她是否有人安慰，她笑答：「我的床最近只有我的狗和我自己睡。」而謝欣穎今以「下半身微透視」的薄紗造型現身，小露性感，笑稱這就是她想要的效果，不過解釋薄紗裡面還是有安全褲、不會穿幫。即將來臨的春節假期，她也打算好好陪家人，因為年後要進新電影的劇組，一拍就是2、3個月。提到新片裡難度很高的角色，會讓她在準備時作惡夢，就算旁邊沒有人安慰，記者拿她過往曾主演的電影片名，打趣問這算不算是一種「愛的噩夢」？她則巧妙回答：「愛嗎？也是一種對表演的愛啦！」她也充分利用時間，藉著出席PRADA的活動，已經鎖定好滿意的包包，打算買下來作為犒賞自己大半年辛勞的禮物。