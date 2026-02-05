我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小S去年以《小姐不熙娣》獲得金鐘獎。（圖／小S IG@elephantdee）

藝人小S（徐熙娣）在去年2月痛失姊姊大S（徐熙媛）後，全面暫停演藝工作，如今1年過去，她回歸主持《小姐不熙娣》的時間也一直備受矚目，但目前都尚未有確切消息。而今（5）日製作人B2在社群曬出與派翠克及代班主持人吳姍儒（Sandy）的合照，不過有眼尖網友發現，在與吳姍儒的照片中，B2還拿著一個寫著「後會有期」的禮物，引發外界猜測吳姍儒即將結束代班，小S將回歸主持棒。《NOWNEWS今日新聞》也詢問東森綜合台與吳姍儒經紀人，至截稿前尚未獲得回應。《小姐不熙娣》製作人B2在今日於IG上傳與吳姍儒及派翠克等人的合照，但其中與吳姍儒的合照中，上面寫著「謝謝珊迪～合作愉快喔」。但有眼尖網友發現，B2手上還拿著一個禮物，寫著「後會有期」，引發外界大量猜測，認為這是在暗指小S即將回歸主持棒。小S從去年2月起全面停工，節目《小姐不熙娣》找來吳姍儒、薔薔代班搭檔派翠克，派翠克曾在奪下金鐘獎後受訪表示，私下擔心給小S壓力，平常聊天內容都是日常話題，並不特別追問其回歸時間，「如果是我也不會想被問。希望她好好充電，強勢回歸」，鬆口對方應是跨年後復出，不過不敢把話說死，「一切還是以S姐自己決定為主」。小S去年繼《康熙來了》後，以《小姐不熙娣》拿下第2座金鐘獎，讓外界好奇是否因此回歸《小姐不熙娣》，她當時受訪透露暫無回歸節目打算，「至少讓我過完跨年吧，因為之前每一年跨年是在大S家吃飯，熬到12點然後去看煙火，今年第一次沒有她不知道怎麼過」，坦言目前狀態時而ok、時而崩潰大哭，「希望再給自己一點時間，給觀眾看到更好的我！」而在小S暫別期間，《小姐不熙娣》由吳姍儒代班主持，壓力與輿論不小，小S被問及此事也心疼表示，「Sandy風趣幽默又漂亮，謝謝妳幫我主持，酸民這些都很無聊，不要管他們、不要看就好！」語氣感概。