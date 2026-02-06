我是廣告 請繼續往下閱讀

強森大三元寫紀錄 蘭代爾成最強左右手

亞特蘭大老鷹今（6）日坐鎮主場迎戰猶他爵士，雙方展開一場激烈的拉鋸戰。老鷹在一度落後達12分的情況下，憑藉著新一代「鷹王」強森（Jalen Johnson）單季第10次大三元的亮眼表現，加上剛從灰熊轉隊到老鷹的蘭代爾（Jock Landale）爆發砍下26分，最終再由亞歷山大-沃克（Nickeil Alexander-Walker）完成致命準絕殺，以121：119險勝爵士，完成連續兩季對戰橫掃。爵士隊近期剛完成震撼聯盟的大交易，送出大量籌碼從灰熊換來大鎖「JJJ」小賈倫傑克遜（Jaren Jackson Jr.），然而此役新同學並未披掛上陣。即便如此，爵士開局打得異常頑強，核心馬爾卡寧（Lauri Markkanen）上半場手感發燙，9投6中狂轟17分，一度壓制住老鷹的進攻節奏。爵士新星科利爾（Isaiah Collier）也展現全能身手，在馬爾卡寧下半場遭遇包夾熄火時扛起重任，全場繳出25分、7籃板、11助攻與3抄截的數據，帶領爵士與老鷹激戰至最後一刻。老鷹領袖強森今日再度展現全能統治力，雖然上半場命中率不佳，但還是透過助攻與籃板的貢獻持續影響比賽。易籃後，他成功調整狀態，全場貢獻22分、16籃板、15助攻與2阻攻，這不僅是他本季第10次大三元，更讓他穩居聯盟大三元榜第二名。值得一提的是，老鷹新援蘭代爾今日成為奇兵，他在強森的穿針引線下頻頻得手，17次出手命中10球，包含4記三分彈，攻下全隊最高的26分並外帶11籃板與4阻攻，成為贏球功臣。反觀狀元郎里薩謝（Zaccharie Risacher）今日陷入低潮，全場8投0中一分未得，表現堪稱災難。比賽進入決勝讀秒階段，雙方戰成119：119平手。老鷹後衛沃克展現大心臟，在最後時刻投進高難度準絕殺球，留給爵士極少的時間。隨後爵士貝利（Ace Bailey）嘗試三分絕殺投出「三不沾」，老鷹成功在驚濤駭浪中保住勝利，寫下二連勝。老鷹隊在送走明星控衛崔楊（Trae Young）後，已正式確立以強森為核心的建隊方針。此役獲勝後，老鷹將獲得1天的喘息機會，隨後繼續在主場迎戰近況神勇的夏洛特黃蜂，力求延續連勝氣勢。