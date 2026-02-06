我是廣告 請繼續往下閱讀

唐西奇傷退拉警報 里夫斯：受傷時練得比上場更多

洛杉磯湖人今（6）日回到主場迎戰費城76人，在球隊新核心唐西奇（Luka Doncic）意外因腿部傷勢提前退場、且一度落後達14分的絕境下，剛復出的里夫斯（Austin Reaves）展現驚人統治力。他板凳出發25分鐘便以7成命中率狂轟35分，特別是末節開局1分鐘連拿8分帶起逆轉氣勢，終場湖人就以119：115氣走76人，奪下二連勝。賽後里夫斯感性說道自己在復健期間付出比平常多的努力，就是為了保持狀態。本場比賽，里夫斯雖然受到上場時間限制，但得分效率堪稱恐怖。第三節末，他先是在剩餘0.5秒時命中一記壓哨的超遠三分，點燃主場氣氛。進入關鍵第四節，湖人還是落後，里夫斯在短短1分06秒內，靠著連續三分彈與切入兩罰全中，獨自打出一波8：0攻勢完成逆轉。湖人隊記特魯戴爾（Mike Trudell）驚嘆里夫斯的表現簡直不可思議，全場湖人迷更是多次高喊「MVP」歡迎「鄉村曼巴」的回歸。里夫斯全場17投12 中、三分球8投5中，效率值（TS%）高達87.2%。湖人總教練瑞迪克賽後受訪時開玩笑表示，如果里夫斯每場都能砍下35分，湖人會一直把他的出場時間限制在25分鐘，直呼：「他今晚的表現太不可思議了。」瑞迪克進一步說道：「我知道他今晚投進了幾顆三分球，其中幾個非常精彩，但他的突破和衝擊力才是重點。他不僅能站上罰球線，還能殺進內線得分，真的太棒了。」儘管贏球，湖人球迷卻高興不起來，因為當家球星唐西奇在比賽中因左腿受傷不適提前離場，留下10分、4籃板、2助攻的數據，賽後還要進一步做MRI檢查。賽後，里夫斯談及如何撐住戰局時表示：「失去盧卡（唐西奇）後一切變得很艱難，但我們必須團結一心。」談到自己在傷癒復出後的火熱狀態，里夫斯感性地說：「大家可能覺得受傷就是閒著沒事，但事實上，受傷時你做得比上場比賽時還要多。為了保持狀態和節奏，每天醒來都要付出巨大努力，很高興這些努力在今晚看到了結果。」76人方面，當家中鋒恩比德（Joel Embiid）空砍35分、7籃板，馬克西（Tyrese Maxey）雖貢獻26分與13次助攻，但三分線外9投僅1中，導致球隊在領先雙位數的情況下遭逆轉。湖人老將詹姆斯（LeBron James）今日手感平平，17投7中拿到17分、10助攻，且出現多達8次失誤，險些葬送比賽。所幸里夫斯與替補奇兵科勒貝爾（Maxi Kleber）發揮出色，幫助湖人挺過末節76人的最後反撲，成功守住主場勝利，並終結了對方的五連勝。