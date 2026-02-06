我是廣告 請繼續往下閱讀

在經歷了動盪的交易截止日與主力傷病潮後，金州勇士今（6）日客場挑戰鳳凰城太陽。在當家球星柯瑞（Stephen Curry）因傷缺陣、新援波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）尚未歸隊的極度劣勢下，勇士憑藉末節驚人的「魔球」狂潮，終場以101：97逆轉擊敗太陽，終結近期2連敗。賽後勇士主帥科爾（Steve Kerr）直言這場勝利對士氣影響很大，感覺就像是團隊贏得了總冠軍一樣。本場比賽勇士將「魔球理論」發揮到極致。全隊投籃76中33，其中三分球出手次數高達55次（命中20球），而兩分球出手僅有21次。這種極端的進攻選擇在第四節收到奇效。比賽還剩4分鐘時，太陽仍以97：91領先，眼看勝利在望。不料勇士隨後爆發出驚人的防守強度，並由斯潘塞（Pat Spencer）與桑托斯（Gui Santos）聯手發難，轟出一波10-0的奪命高潮。桑托斯在比賽還剩29秒時命中反超上籃，隨後小佩頓（Gary Payton II）搶下關鍵籃板鎖定勝局。比賽中的另一個焦點是太陽隊前鋒「惡漢」布魯克斯（Dillon Brooks）。第二節時，布魯克斯在命中一記後仰中投後，無視柯瑞今日並未上場，逕直對著勇士替補席瘋狂叫囂噴垃圾話。美媒對此調侃：「儘管柯瑞沒打，布魯克斯依舊能找到對象開噴。」然而，布魯克斯雖然砍下全場最高24分，卻在最後關頭錯失追平三分球，親手葬送反撲機會，也讓這番挑釁顯得格外諷刺。勇士今日贏球的核心在於板凳球員的集體爆發，後衛斯潘塞（Pat Spencer）出戰32分鐘，三分球10投6中砍下生涯新高的20分，成為球隊主要火力來源。側翼球員桑托斯（Gui Santos）：**9投6中繳出18分7助攻，包括最後關頭的反超進球。老將後衛小佩頓（Gary Payton II）則是11投6中貢獻15分8籃板，其防守價值在末節不言而喻。賽後，勇士主帥科爾顯得激動萬分。他表示：「在經歷了如此艱難的一週後，球隊展現出的拼搏精神令人驚嘆。更衣室裡的慶祝氛圍簡直就像我們贏得了總冠軍一樣，我們太需要這場勝利來釋放壓力了。」此役過後，勇士戰績來到28勝24負。隨著下週波爾辛吉斯預計正式復出，這場逆轉勝無疑為球隊注入了一劑強心針。