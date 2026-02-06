我是廣告 請繼續往下閱讀

▲李雅英日前透露自己捐出29萬新台幣給兒福機構，希望能幫助這群弱勢兒童可以過的幸福的農曆新年。。（圖／翻攝李雅英Threads@yyyoungggggg）

韓籍啦啦隊女神李雅英來台發展邁入第3年，日前她透露在生日前夕捐出象徵她生日2月9日的29萬元給兒福機構，然而善舉卻引來爭議。由於近期「剴剴案」宣判，再次引起社會關注該起兒虐事件，導致兒福聯盟又受到牽連。過往一直以來非常關注此案的女星郁方，昨（5）日轉發李雅英捐款相關貼文氣得直呼：「拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢。」然而，一樁捐款美事竟然被無辜牽扯，姑且不論「剴剴案」司法尚未定讞，更忽略了捐款者的良善美意，也無視了社福團體對於社會的付出。李雅英日前透露自己捐出29萬新台幣給兒福機構，希望能幫助這群弱勢兒童可以過的幸福的農曆新年。但因「剴剴案」影響，郁方都發文批評：「我要氣死了，拜託請大家睜大眼睛好嗎？不要亂捐錢。」其他網友也質疑其經紀公司在捐款前應該更深入了解受捐機構的背景，「希望周遭有人可以跟她說說剴剴案」、「大家要跟她講，這真的不是在開玩笑。」當初兒福聯盟將剴剴轉介到無良保姆姊妹家中照料，因此導致後面一連串悲劇。事後兒福聯盟發出聲明道歉，表示「未能盡早警覺保母的惡意矇騙，讓剴剴承受保母的折磨並失去寶貴生命，兒福聯盟再次致上最深的歉意」，不過仍讓大眾無法接受。上個月「剴剴遭虐死案」在高等法院進行二審宣判，許多民眾自發性到法院外持手板抗議，喊話「兒盟保母、殺人償命」，郁方也穿著一身黑低調到場聲援，當時受訪時她數度淚崩，嘆：「雖然已經來不及了，我們真的很希望可以抱抱他（剴剴)，你們如果看過他所受的這些遭遇，沒有一個人承擔得了。」並痛批加害者應下地獄。無論這起案件未來判決如何，施虐者必然需要受到司法的懲罰，但公益團體在社會上持續的付出與服務，不應該受到牽連而影響到需要的孩子。李雅英的善舉，只希望能夠幫助到更多家庭，這樣的批評似乎過於嚴苛，也將一樁善意的美事訴諸情緒輿論，令人惋惜。